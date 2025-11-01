Ngại hết cả Phan Hiển

Gia đình Phan Hiển – Khánh Thi lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng trầm trồ trước loạt thành tích ấn tượng trên đấu trường dancesport quốc tế. Mới 10 tuổi, bé Kubi con trai đầu lòng của cặp đôi vàng làng khiêu vũ thể thao Việt Nam từng gây tiếng vang khi giành 2 huy chương vàng thế giới.

Mới đây, Kubi lại khiến dân tình ngưỡng mộ khi rạng rỡ khoe 8 huy chương cùng nụ cười tươi rói. Trong khi đó, Phan Hiển chỉ giành được 1 HCV 5 điệu toàn năng, 1 HCV điệu đơn Samba, cùng 1 HCĐ thế giới. Khoảnh khắc đáng yêu của bố con Phan Hiển khiến dân tình trêu đùa rằng "Phan Hiển giỏi thật đấy nhưng gặp Kubi thì cũng phải chịu thua".

Phan Hiển và con trai cùng khoe huy chương

Từ khi còn bé, Kubi đã được tiếp xúc với dancesport và bộc lộ năng khiếu nổi bật. Việc cậu bé giành được 2 HCV thế giới ở tuổi 10 được xem là dấu ấn đáng nhớ, cho thấy thế hệ kế cận của bộ đôi Phan Hiển – Khánh Thi đang từng bước trưởng thành và khẳng định vị trí riêng.

Kubi, tên thật Nguyễn Minh Cường (sinh năm 2015), năm nay 10 tuổi, đã ra dáng thiếu niên. Kubi thừa hưởng nhiều nét giống bố Phan Hiển với gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật và phong thái chững chạc. Ngay từ nhỏ Kubi đã sớm bộc lộ năng khiếu với bộ môn dancesport – niềm tự hào của gia đình.

Phan Hiển khoe 2 HCV

Nhưng Kubi có tới 8 cái, hơn hẳn bố

Phan Hiển cười ngượng ngùng