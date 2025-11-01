Bí mật giấu 2 năm của Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" gây rúng động mạng xã hội.

Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh từng gây chú ý khi có hành trình giảm cân, giữ dáng ngoạn mục dù đã gần 50 tuổi.

Giữa năm 2023, Trương Ngọc Ánh thu hút sự chú ý khi góp mặt tại sự kiện công bố cuộc thi Miss Earth Vietnam 2023. Hình ảnh cô xuất hiện với gương mặt tròn, thân hình đầy đặn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên.

Một số khán giả nhận xét gương mặt nữ diễn viên có phần "lạ lẫm", người đẹp thừa nhận bản thân bận rộn, ít vận động và chịu nhiều áp lực công việc, dẫn đến tăng cân.

Trương Ngọc Ánh lúc tăng cân

Bí mật giữ dáng được hé lộ

Sau thời gian im ắng, nữ diễn viên quyết định thiết lập lại toàn bộ lối sống.Cô duy trì việc tập gym 4–5 buổi mỗi tuần, kết hợp các bài tập kháng lực, nâng tạ nhẹ và HIIT nhằm đốt mỡ, tăng cơ.

Song song đó, Trương Ngọc Ánh dành thời gian cho những bộ môn vận động nhẹ nhàng hơn như chạy bộ, đạp xe và pickleball – môn thể thao đang trở thành xu hướng trong giới nghệ sĩ. Cô chia sẻ pickleball giúp mình vừa rèn thể lực, vừa cân bằng tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.

Chế độ ăn uống của cô cũng thay đổi đáng kể. Người đẹp áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8, hạn chế tinh bột, đường và thức ăn chiên rán, đồng thời bổ sung rau xanh, nước ép và thực phẩm giàu protein để duy trì năng lượng.

Trương Ngọc Ánh còn tập yoga

Trương Ngọc Ánh từng tập Boxing

Trong thời gian tham gia các dự án hành động như Truy Sát và Thiên Thần Hành Động, Trương Ngọc Ánh từng có giai đoạn tập boxing và võ thuật cường độ cao để chuẩn bị cho các cảnh quay thực chiến.

Ngọc Ánh từng tập cả boxing

Ngọc Ánh ở tuổi 48

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội. Năm 1995, Ngọc Ánh ghi danh tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á. Trương Ngọc Ánh bén duyên màn ảnh qua loạt phim như "Em còn nhớ hay em đã quên", "Pháp trường êm ả", "Giã từ dĩ vãng" hay "Đồng tiền xương máu". Không dừng lại ở vai trò diễn viên, Trương Ngọc Ánh lấn sân sang sản xuất phim và tiếp tục tạo dấu ấn với "Hương ga" (2014) và "Truy sát" (2016).



