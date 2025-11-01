Trương Ngọc Ánh chơi pickleball

Trước khi bị bắt, diễn viên Trương Ngọc Ánh vẫn duy trì cuộc sống năng động và tràn đầy năng lượng. Nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động thể thao thể hiện hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, cân bằng giữa công việc, đam mê thể thao rèn luyện sức khoẻ.

Cách đây không lâu, cô từng gây bất ngờ khi tham dự một giải pickleball tại TP.HCM và giành giải Nhì ở hạng mục dành cho người mới tham gia. Dù lịch làm việc bận rộn, Trương Ngọc Ánh vẫn duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Ngoài pickleball, cô còn chơi golf, tập gym và chạy bộ, giúp giữ dáng săn chắc, tinh thần minh mẫn.

Trương Ngọc Ánh thời gian gần đây thường xuyên chơi pickleball

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc năng động diện đồ thể thao khỏe khoắn, tự tin tham gia các hoạt động ngoài trời cùng bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người nhận xét, ở tuổi gần 50, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm, thần thái trẻ trung nhờ thói quen sống kỷ luật và niềm đam mê thể thao.

Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh được biết đến qua những vai diễn ấn tượng trong Giã từ dĩ vãng, Lục Vân Tiên hay Hương Ga.