Gặp Hồ Ngọc Hà đi chơi pickleball với Kim Lý

Cặp đôi đình đám giới showbiz Hồ Ngọc Hà – Kim Lý vừa có buổi xuất hiện thu hút trên sân pickleball của hai tay vợt hàng đầu Việt Nam Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang.

Trên sân, Hồ Ngọc Hà gây chú ý với phong cách thể thao năng động, khoe vóc dáng săn chắc và tinh thần tràn đầy năng lượng. Kim Lý cũng không kém cạnh khi thể hiện kỹ năng cầm vợt chắc tay, phản xạ nhanh và phong thái tự tin.

Hồ Ngọc Hà (thứ 3) cùng các chị em trên sân pickleball của Linh Giang và Hoàng Nam

Kim Lý chơi pickleball cực sung (áo trắng)

Đây không phải lần đầu Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tham gia pickleball. Trước đó, cặp đôi thường xuyên “trốn con đi tập” và đã trở thành những gương mặt quen thuộc trên các sân chơi của cộng đồng pickleball Việt Nam. Đặc biệt, Kim Lý còn từng tham dự giải MB Pickleball D-Joy Tour 2025, xuất sắc lọt vào bán kết nội dung đơn nam 35+.

Kim Lý cực mê pickleball

Không chỉ đồng hành cùng chồng, Hồ Ngọc Hà còn nhiều lần xuất hiện tại các giải đấu để cổ vũ Kim Lý, Nữ ca sĩ cũng khuyến khích hai con song sinh Lisa và Leon làm quen với pickleball từ sớm, xem đây là cách để các con rèn luyện sức khỏe và gắn kết gia đình.

Bé Lisa nhà Hồ Ngọc Hà chơi pickleball

Việc Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng nhau tham gia pickleball không chỉ thể hiện lối sống năng động, yêu vận động mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao trong giới nghệ sĩ Việt. Cặp đôi được khán giả khen ngợi bởi hình ảnh gia đình hiện đại, gắn bó và truyền cảm hứng tích cực.