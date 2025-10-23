Doãn Hải My đẹp - sang cũng không át được visual "không tuổi" của mẹ đẻ, mẹ chồng lại đối lập hoàn toàn

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng cô ở hậu trường chụp ảnh kỉ niệm cưới, có sự xuất hiện của mẹ đẻ và mẹ chồng. Trong khung hình, cặp đôi Văn Hậu - Hải My xuất hiện rạng rỡ, còn hai người mẹ của họ lại chiếm trọn spotlight bởi nhan sắc và thần thái đối lập đầy thú vị.

Ngồi bên trái, bà Mai Đoàn - mẹ ruột của Doãn Hải My khiến ai nấy không khỏi trầm trồ với vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Diện chiếc áo đen cổ đổ đơn giản nhưng tinh tế, kiểu tóc ngắn hiện đại cùng thần thái tự tin giúp bà mang dáng vẻ của phu nhân Hà thành thành đạt. Đặc biệt là nhan sắc trẻ đẹp không tuổi càng khiến người ta ấn tượng. Nhiều người nhận xét, Doãn Hải My thừa hưởng trọn vẹn nét thanh tú và khí chất kiêu kỳ từ mẹ. Và dù cô nàng có xinh đẹp đến đâu, khi chung khung hình cũng khó lấn át được visual của "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá".

Gia đình Văn Hậu hạnh phúc trong bộ ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới của cặp đôi

Trong khi đó, mẹ của Đoàn Văn Hậu lại ghi dấu ấn theo một cách rất khác. Bà xuất hiện trong bộ áo hoa giản dị, khuôn mặt hiền hậu, ánh mắt nhân từ, mang đến cảm giác gần gũi và ấm áp. Chính nét mộc mạc ấy lại khiến khán giả cảm nhận được sự nền nã, đằm thắm của người phụ nữ miền Bắc truyền thống - phía sau thành công của một tuyển thủ quốc gia là người mẹ luôn âm thầm dõi theo, chăm lo từng chút cho con trai.

Hai hình ảnh - một quý phái, một dung dị - khi đứng chung khung hình lại tạo nên sự cân bằng đặc biệt, phản chiếu đúng tinh thần của gia đình Văn Hậu - Hải My: kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, giữa hào nhoáng và chân thật.

Không ít netizen để lại bình luận rôm rả dưới bức ảnh: "Nhà trai phúc hậu, nhà gái sang chảnh - đúng là trời sinh một cặp hoàn hảo", hay "Giờ mới hiểu vì sao Doãn Hải My lúc nào cũng toát ra khí chất tiểu thư, mẹ đẹp thế này cơ mà!".

Bức ảnh gia đình tưởng đơn giản nhưng lại khiến dân tình ngắm mãi không chán - vừa thấy được nhan sắc "di truyền" cực phẩm bên nhà gái, vừa cảm nhận được sự nền nã, ấm áp bên nhà trai.