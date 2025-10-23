Romeo Beckham xác nhận "yêu lại từ đầu" mỹ nhân từng bị đồn khiến gia đình Beckham "tan đàn xẻ nghé"

Nhà Beckham lại có thêm chuyện để bàn tán. Sau nửa năm "đường ai nấy đi", Romeo Beckham - con trai thứ hai của David và Victoria Beckham - vừa chính thức xác nhận anh đã quay lại với bạn gái cũ Kim Turnbull, bằng một bức ảnh thân mật đăng trên Instagram.

Trước đó, cặp đôi từng gây tiếc nuối khi chia tay hồi tháng 4/2025, trong thời điểm căng thẳng giữa Romeo và anh trai Brooklyn Beckham lên đến đỉnh điểm. Theo nguồn tin từ Daily Mail, Brooklyn và vợ là Nicola Peltz được cho là đã "đổ lỗi" cho Kim Turnbull, khiến cô vô tình trở thành "vật tế thần" trong cuộc chiến lạnh lẽo giữa hai anh em nhà Beckham.

Sau khi chia tay, Romeo từng gây chú ý khi "thả tim" ảnh của Kim trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn cả hai đã "nối lại tình xưa". Và đúng như fan dự đoán, chính Romeo đã xác nhận chuyện tái hợp bằng một bức ảnh cực ngọt bên Kim, khép lại chuỗi tin đồn hẹn hò râm ran suốt thời gian qua.

Giờ đây, khi mâu thuẫn trong gia đình Beckham dần lắng xuống - và việc Brooklyn không muốn gặp lại người thân đã trở thành điều ai cũng chấp nhận - con đường tình cảm của Romeo và Kim dường như lại thông suốt hơn bao giờ hết.

Cặp đôi được cho là bén duyên từ tháng 10/2024, rồi chính thức công khai trên Instagram một tháng sau đó. Kim - DJ người London - thường xuyên chia sẻ hình ảnh làm việc năng động, gợi cảm. Tháng trước, Romeo âm thầm "thả tim" bài đăng hậu trường buổi chụp của cô cho hãng xe Defender, đánh dấu lần đầu tiên anh tương tác lại với Kim kể từ sau khi chia tay.

Không chỉ dừng lại ở đó, đầu tháng này, Romeo và Kim bị bắt gặp cùng nhau tại chặng đua F1 Grand Prix ở Singapore, khiến dân mạng càng tin chắc rằng họ đã tái hợp. Chỉ ít ngày sau, Romeo tiếp tục "like" một bức ảnh Kim diện bikini xanh lá quyến rũ, đội mũ rằn ri và tạo dáng trước gương.

Kim viết chú thích đầy mộng mơ: "Vuốt sang để xem những quả xoài ngon nhất tôi từng ăn và căn nhà nhỏ giữa rừng - nơi tôi sẽ sống một ngày nào đó". Dưới phần bình luận, Romeo nhẹ nhàng để lại emoji khuôn mặt tan chảy, khiến dân tình "đoán già đoán non" rằng anh vẫn chưa thể quên được bạn gái cũ.

Trước khi chia tay, Romeo và Kim có khoảng 7 tháng hẹn hò mặn nồng, nhưng "toang" chỉ 3 tuần sau sinh nhật 50 tuổi của David Beckham. Bạn bè thân thiết tiết lộ với Daily Mail rằng họ chia tay trong hòa bình, và "không hề liên quan đến Nicola Peltz" như những gì công chúng suy đoán.

Một nguồn tin chia sẻ: "David và Victoria không muốn ai nghĩ rằng Romeo và Kim chia tay vì Nicola và Brooklyn. Sự thật là Kim rất bận rộn với công việc DJ, còn Romeo cũng có lịch trình dày đặc và thường xuyên di chuyển. Cả hai đều đang tập trung cho sự nghiệp, nên yêu đương lúc này thực sự rất khó duy trì".

Tuy vậy, Kim Turnbull từng vô tình trở thành tâm điểm của drama nhà Beckham khi có tin đồn Nicola Peltz cảm thấy 'không thoải mái' khi ở gần cô. Một số nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Kim từng có thời gian thân thiết với Brooklyn khi cả hai còn là thiếu niên, khiến mối quan hệ giữa Nicola và nhà Beckham thêm phần căng thẳng.

Không chỉ nổi bật với nhan sắc cuốn hút, Kim còn có gia thế "không phải dạng vừa". Cô là cháu gái của nghệ sĩ William Turnbull - nhà điêu khắc và họa sĩ nổi tiếng hậu chiến ở Anh. Cha cô, Alex Turnbull, và chú, Johnny Turnbull, đều là thành viên của ban nhạc post-punk 23 Skidoo được thành lập năm 1979.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận khẳng định rằng Kim và Brooklyn chưa từng hẹn hò, dù từng có một số hình ảnh thân thiết được chụp chung trước đây. Chính Kim cũng từng lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn, đăng tải tuyên bố thẳng thắn: "Tôi chưa từng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có mối quan hệ tình cảm với người mà mọi người đang nói tới".

Hiện tại, việc Romeo và Kim Turnbull tái hợp sau hàng loạt lùm xùm được xem là tín hiệu tích cực - ít nhất là với chính Romeo, người đã phải chứng kiến gia đình mình chia rẽ trong thời gian dài. Người hâm mộ giờ chỉ hy vọng rằng chuyện tình "yêu lại từ đầu" này sẽ bền vững hơn lần trước.