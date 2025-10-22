Nam thần bóng chuyền Nhật Bản bị tóm dính đã có bạn gái vẫn qua đêm với nữ diễn viên phim 18+

Mới đây, trang Bunshun Nhật Bản đã có 1 bài viết bóc một sự thật rúng động về đời tư của cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng, Ran Takahashi. Bài viết có tựa đề: “Hoàng tử bóng chuyền nam Ran Takahashi (24 tuổi) đã ngoại tình với nữ diễn viên phim 18+".

Theo nguồn tin của Bunshun, vào một buổi tối đầu tháng 10, Takahashi Ran bị bắt gặp xuất hiện tại khu phố sầm uất Roppongi (Tokyo) cùng một cô gái trẻ. Cả hai được cho là đã cùng nhau dùng bữa, sau đó di chuyển đến một khách sạn cao cấp và không rời đi cho đến sáng hôm sau.

Ngôi sao bóng chuyền Nhật Bản vướng ồn ào tình ái

Trước tin đồn lan rộng, đại diện công ty quản lý của Takahashi Ran đã phản hồi ngắn gọn với báo chí rằng:

“Đời sống riêng tư của Takahashi chúng tôi xin để anh ấy tự quyết định".

Phía nam tuyển thủ sinh năm 2001 hiện chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc.

Bunshun cũng cho biết, ngoài mối quan hệ nói trên, tòa soạn còn đang nắm trong tay một số hình ảnh và thông tin khác liên quan đến “một người phụ nữ khác từng qua đêm cùng Takahashi”.

Takahashi Ran hiện là một trong những vận động viên nổi tiếng nhất của bóng chuyền Nhật Bản, thi đấu ở vị trí chủ công cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ ở châu Âu. Với ngoại hình điển trai, nụ cười thân thiện cùng phong độ ấn tượng trên sân đấu, anh được mệnh danh là “hoàng tử bóng chuyền Nhật Bản”, sở hữu lượng fan nữ hùng hậu trong và ngoài nước.