Cảnh tượng khó tin trên sân pickleball

Một đoạn clip ghi lại tại một sân pickleball trong nhà đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý bởi khoảnh khắc hài hước và hiếm gặp. Trong video, hàng chục khán giả ngồi san sát nhau dọc khán đài, đồng loạt lặp đi lặp lại cùng một động tác nghiêng người, tạo nên khung cảnh đồng bộ đến khó tin.

Hành động lặp lại như AI của khán giả xem pickleball

Sự việc diễn ra trong một trận pickleball. Khi trận đấu bước vào giai đoạn gay cấn, các khán giả trên hàng ghế bên lề đều dõi theo trái bóng với sự tập trung cao độ. Mỗi pha bóng được tung ra khiến cả hàng dài người cùng nghiêng người theo hướng di chuyển của bóng, tạo cảm giác như một “màn đồng diễn thể dục” đầy ngẫu hứng.

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây “bão” trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều bình luận tỏ ra thích thú: “Cả khán đài như được lập trình sẵn”, “Xem bóng mà cứ như đang tham gia tiết mục đồng diễn”, "cứ tưởng đâu AI".

Cảnh tượng người xem đồng loạt lặp lại động tác cho thấy sức hút ngày càng lớn của pickleball tại Việt Nam.