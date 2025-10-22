Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra

Nhắc đến Nguyễn Thị Ánh Viên , người hâm mộ thể thao Việt Nam sẽ nhớ ngay đến hình ảnh cô gái vàng của làng bơi lội – niềm tự hào suốt một thập kỷ qua. Từng là biểu tượng của sức mạnh, kỷ luật và tinh thần cống hiến, Ánh Viên giờ đây khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên khi xuất hiện với diện mạo dịu dàng, xinh đẹp và đầy nữ tính .

Năm 2015, Ánh Viên là “hiện tượng” của thể thao Việt Nam. Khi đó, ở tuổi đôi mươi, cô đã giành hàng loạt huy chương vàng tại SEA Games, liên tiếp phá kỷ lục và trở thành niềm cảm hứng cho thế hệ vận động viên trẻ.

Ánh Viên ngày còn thi đấu

Trong trí nhớ của nhiều người, Ánh Viên ngày ấy luôn xuất hiện trong bộ đồ thể thao, mái tóc ướt sau những lượt bơi, làn da rám nắng và nụ cười mộc mạc. Mười năm sau, Ánh Viên trở lại với hình ảnh khiến ai cũng phải thốt lên: “Đây thật sự là Ánh Viên sao?” Trong loạt ảnh chụp ở Pháp, cựu “kình ngư quốc dân” khiến dân mạng bùng nổ với vẻ đẹp trưởng thành, thanh lịch và sang trọng đến ngỡ ngàng.

Sau khi chia tay đường đua xanh, Ánh Viên chọn cuộc sống yên bình, dành thời gian học tập, trở thành cô giáo dạy bơi và khám phá thế giới.. Cô xuất hiện ngày càng xinh đẹp, tự tin và tinh tế hơn trong phong cách thời trang lẫn cách thể hiện bản thân.

Ánh Viên hiện tại

Điều khiến nhiều người yêu mến chính là nét đẹp bình yên toát ra từ cô. Không cần phô trương, không cần quá nổi bật và luôn khiến người đối diện cảm nhận được sự thay đổi tích cực và năng lượng mới mẻ.