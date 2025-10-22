Đồng tiền Cristiano Ronaldo CR7 lừa đảo 143 triệu đô chỉ trong 15 phút

Tóm tắt nhanh: - Đồng CR7 giả đạt vốn hóa 143 triệu USD (khoảng 3.766 tỷ đồng) chỉ sau 6 phút ra mắt, rồi rớt 98% giá trị. - Nhiều influencer cùng quảng bá đồng coin này cuối tuần qua nhưng đã xóa bài sau đó. - Cristiano Ronaldo không hề đưa ra thông báo chính thức về việc phát hành bất kỳ token nào. - Một nhà đầu tư mất 9.826 USD (hơn 258 triệu đồng), khi token CR7 của họ chỉ còn giá trị… 1 USD. - Vụ việc có mô-típ tương tự token YZY gắn tên Kanye West, cũng từng gây biến động mạnh.

Token CR7 giả mạo "bốc hơi" 3.766 tỷ đồng trong 15 phút

Cuối tháng 8/2025, hàng loạt đồng tiền điện tử gắn tên Cristiano Ronaldo (CR7) xuất hiện trên mạng lưới Solana, trong đó chỉ một đồng do các influencer quảng bá mới thu hút được sự chú ý lớn - và cũng chính là trò lừa đảo.

Theo Bubblemaps, một công ty nghiên cứu blockchain, nhóm lừa đảo đã phối hợp chặt chẽ để tạo hiệu ứng lan truyền, tung tin đồn Ronaldo sắp ra mắt một meme coin chính thức. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Ronaldo hoặc đội ngũ của anh liên quan.

Đáng chú ý, token giả mạo này được phát hành trên Solana, trong khi Ronaldo chỉ có hợp tác NFT với Binance - cho thấy đây hoàn toàn là sản phẩm của kẻ gian.

Chỉ sau 6 phút ra mắt, đồng CR7 giả đã đạt vốn hóa 3.766 tỷ đồng, trước khi sụp đổ hoàn toàn trong 15 phút. Dữ liệu từ DEX Screener cho thấy giá token lao dốc 98% sau khi một loạt ví điện tử xả hàng đồng loạt, gây ra cú sập thảm khốc.

Theo ghi nhận từ một nạn nhân, người này đã mất 259 triệu đồng, khi số token CR7 mua vào nhanh chóng rơi xuống giá trị chỉ còn 26 nghìn đồng.

Chiêu trò "pump and dump" lặp lại mô hình Kanye West

Trước đó, token YZY (gắn với Kanye West) đạt đỉnh vốn hóa hơn 10.830 tỷ đồng chỉ trong 1 giờ rồi rớt 74% trong vòng 24 tiếng. Nhóm đứng sau vụ CR7 có vẻ đã học theo chiêu thức này, tận dụng đà quan tâm của công chúng để tạo tin giả về Ronaldo, rồi rút tiền bỏ chạy.

Các influencer lan truyền địa chỉ hợp đồng token trên mạng xã hội, khiến nhà đầu tư lao vào mua, trước khi họ xóa hết bài viết sau khi kế hoạch "xả hàng" hoàn tất.

Ronaldo hoàn toàn không liên quan

Cho đến nay, Cristiano Ronaldo chưa từng đăng tải bất kỳ thông tin nào về việc phát hành tiền điện tử. Mối liên hệ duy nhất của anh với lĩnh vực này là dòng NFT hợp tác cùng Binance từ năm 2022, với 4 bộ sưu tập. Tuy nhiên, các NFT này vốn từng được bán với giá khoảng 2 triệu đồng, nay chỉ còn xấp xỉ 26 nghìn đồng.

Cuối năm 2023, Ronaldo từng bị kiện hơn 26.000 tỷ đồng tại Mỹ, khi một nhóm nhà đầu tư cho rằng chiến dịch quảng bá Binance của anh gây hiểu lầm về rủi ro tiền số.

Ngôi sao là "mồi ngon" cho kẻ lừa đảo

Với hơn 600 triệu người theo dõi trên các nền tảng, Ronaldo trở thành mục tiêu béo bở của những kẻ tạo tin giả. Chỉ cần gợi ý nhỏ về sự liên quan của anh, nhà đầu tư đã sẵn sàng rót hàng triệu USD (tương đương hàng trăm tỷ đồng).

Vụ việc cho thấy xu hướng lợi dụng tên tuổi người nổi tiếng để thổi giá và trục lợi vẫn đang lan rộng trong thế giới tiền điện tử - từ Floyd Mayweather, Kim Kardashian, Iggy Azalea, đến DJ Khaled đều từng vướng bê bối tương tự.

Theo Coincentral.



