Tại sao cậu cả Brooklyn không hứng thú hòa giải với David Beckham và Victoria?

Dù mang họ Beckham, nhưng dường như Brooklyn - con trai cả của David và Victoria Beckham - giờ đây đang muốn "tách hộ khẩu" tinh thần khỏi cả nhà. Theo nguồn tin độc quyền của Us Weekly được Page Six trích lại, Brooklyn và vợ là Nicola Peltz hiện không hề có ý định làm lành với gia đình Beckham sau chuỗi ồn ào rạn nứt suốt hơn hai năm qua.

Một người trong cuộc tiết lộ: "Brooklyn và Nicola đang sống rất yên ổn, họ có thế giới riêng của mình và chẳng muốn dính dáng gì đến những rắc rối nữa".

Nguồn tin còn nói thêm: "Cả hai cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Họ không cố ép mình phải hòa giải. Nếu có thể, họ muốn để mọi thứ tự nhiên, không phải vì dư luận mong chờ".

Brooklyn Beckham và vợ, Nicola Peltz, được cho là "không có hứng thú" làm lành với gia đình Beckham ngay lúc này khi mối bất hòa vẫn tiếp tục gây xôn xao dư luận

Không còn liên lạc với bố mẹ và các em

Theo Page Six, mối quan hệ giữa Brooklyn và bố mẹ anh - David & Victoria Beckham, cùng hai em trai Romeo và Cruz - vẫn đang rất căng thẳng. Đến mức, có tin đồn rằng Brooklyn gần như không còn liên lạc với ai trong nhà.

Điều này thể hiện rõ khi anh và Nicola vắng mặt trong tiệc sinh nhật tuổi 50 của David Beckham hồi tháng 5 vừa qua. Sự vắng mặt này khiến dư luận càng thêm chắc rằng "chiến tuyến Beckham" giờ chia làm hai: một bên là vợ chồng David - Victoria, bên kia là cặp Brooklyn - Nicola.

Xa cách gia đình ruột thịt, Brooklyn Beckham thực sự tập trung vào cuộc sống yên bình, không có rắc rối với Nicola

Drama nối tiếp drama: từ đám cưới đến lễ công chiếu

Cuộc chiến lạnh giữa đôi bên bắt đầu từ năm 2022, thời điểm đám cưới của Brooklyn và Nicola diễn ra. Khi ấy, nhiều tin đồn lan ra rằng Victoria Beckham "làm cô dâu khóc" trong ngày trọng đại. Sau đó, nhà thiết kế nổi tiếng lên tiếng phủ nhận, nói rằng bà "không hiểu vì sao lại bị gán ghép điều đó".

Nhưng drama chưa dừng ở đó. Khi Victoria ra mắt phim tài liệu riêng hồi tháng 10, cả nhà Beckham đều có mặt trừ… Brooklyn. Anh chàng né tránh mọi câu hỏi liên quan đến mẹ, khiến truyền thông càng khẳng định rạn nứt này "không phải lời đồn suông".

"Họ muốn để mọi việc diễn ra tự nhiên thay vì cố gắng sửa chữa điều gì đó vẫn còn căng thẳng", nguồn tin chia sẻ với Us Weekly

Brooklyn lên tiếng: "Tôi có vợ, và tôi hạnh phúc"

Khi được hỏi về ồn ào, Brooklyn chỉ nhẹ nhàng đáp: "Tôi biết luôn có người nói điều tiêu cực. Nhưng tôi có vợ - người luôn ủng hộ tôi. Chúng tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình, làm việc chăm chỉ và giữ đầu cúi thấp. Và chúng tôi hạnh phúc".

"Gia tộc Beckham" ngày càng xa cách?

Từng là gia đình mẫu mực của làng giải trí Anh, nhưng hiện tại, nhà Beckham dường như đang rạn nứt sâu sắc. Trong khi David và Victoria vẫn mải miết tham dự sự kiện, chụp hình cùng hai cậu con út, thì Brooklyn - người con trai đầu từng được xem là niềm tự hào của gia đình - chọn cách im lặng và đứng ngoài mọi hoạt động của nhà Beckham.

Người hâm mộ chỉ biết thở dài: "Tưởng chỉ có phim mới có cảnh con trai 'tự lập' đến mức này, ai ngờ nhà Beckham cũng vậy".



