David Beckham chơi lớn

Theo ESPN, David Beckham – chủ tịch kiêm đồng sở hữu CLB Inter Miami đang lên kế hoạch thực hiện một thương vụ “bom tấn” mới khi muốn đưa tiền đạo Robert Lewandowski về thi đấu cùng Lionel Messi tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Theo đó, Beckham và ban lãnh đạo Inter Miami đang xúc tiến kế hoạch chiêu mộ Lewandowski sau khi chân sút người Ba Lan hết hạn hợp đồng với Barcelona vào mùa hè năm 2026. Dự kiến, đội bóng Mỹ sẽ gửi lời đề nghị hợp đồng 2 năm cùng mức đãi ngộ hấp dẫn để thuyết phục cựu tiền đạo Bayern Munich sang Mỹ thi đấu.

Beckham muốn biến Inter Miami thành một "siêu CLB"

Dù đã bước sang tuổi 37 vào thời điểm đó, Lewandowski vẫn duy trì phong độ ổn định trong màu áo Barcelona. Ngôi sao sinh năm 1988 được đánh giá là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới trong hơn một thập kỷ qua, với hơn 600 bàn thắng trong sự nghiệp. Nếu thương vụ này thành công, anh sẽ có cơ hội sát cánh cùng Lionel Messi.

Người hâm mộ hào hứng nếu 2 chân sút Lewandowski và Messi hội ngộ

Động thái này cho thấy tham vọng không nhỏ của Beckham trong việc biến Inter Miami thành “siêu CLB” của MLS. Kể từ khi chiêu mộ Messi vào năm 2023, đội bóng nước Mỹ liên tục gây chú ý khi mang về hàng loạt ngôi sao từng thi đấu ở châu Âu như Sergio Busquets, Jordi Alba và Luis Suárez.

Nguồn tin tiết lộ thêm, Beckham và đội ngũ quản lý đang muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của Inter Miami ra toàn cầu. Việc chiêu mộ Lewandowski không chỉ nhằm tăng cường sức mạnh chuyên môn, mà còn giúp CLB nâng cao giá trị thương mại, đặc biệt khi sân vận động mới Miami Freedom Park dự kiến khánh thành vào năm 2026.

Hiện tại, phía Barcelona chưa đưa ra bình luận chính thức về tương lai của Lewandowski. Tuy nhiên, khả năng gia hạn giữa hai bên là khá thấp do đội bóng xứ Catalonia đang muốn trẻ hóa đội hình. Trong khi đó, việc sang Mỹ thi đấu có thể là lựa chọn hấp dẫn cho ngôi sao người Ba Lan ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Nếu thương vụ này thành hiện thực, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn tái hợp đầy thú vị giữa hai huyền thoại bóng đá thế giới – Messi và Lewandowski trong cùng một màu áo, mở ra chương mới cho tham vọng “đế chế” Inter Miami của David Beckham.