Cô gái tự ti vì gầy gò 36kg, 20 năm sau đến đấng mày rầu còn phải “đổ xô đến chiêm ngưỡng cơ bắp”

Nataliya Kuznetsova, “nữ thần cơ bắp” khiến cả thế giới choáng ngợp sinh năm 1991 tại Nga, Nataliya được xem là người phụ nữ có thân hình “khủng” nhất hành tinh. Với chiều cao 1m70, cân nặng hơn 90kg và bắp tay đo hơn 50cm, cô trở thành biểu tượng sức mạnh trong giới thể hình, là minh chứng sống cho ý chí và nghị lực phi thường.

Nataliya Kuznetsova gây choáng với cơ bắp cuồn cuộn

Ít ai biết rằng, khi mới 14 tuổi, Nataliya chỉ nặng vỏn vẹn 36kg và thường xuyên tự ti về vóc dáng gầy gò. Một lần tình cờ bước vào phòng gym đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Từ cô gái nhỏ bé, Nataliya bắt đầu hành trình “tái sinh” cơ thể bằng việc tập luyện không ngừng nghỉ. Sau nhiều năm kiên trì, cô trở thành vận động viên thể hình chuyên nghiệp, sở hữu cơ thể khiến cả thế giới phải kinh ngạc.

Không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình, Nataliya còn sở hữu sức mạnh vượt trội với những con số kỷ lục đẩy ngực hơn 170kg, deadlift hơn 240kg và squat gần 200kg, thành tích khiến nhiều vận động viên nam cũng phải nể phục. Cô hiện có giấy phép thi đấu chuyên nghiệp IFBB Pro, được mời tham dự nhiều sự kiện thể hình quốc tế và là gương mặt quen thuộc trong các tạp chí thể hình hàng đầu.

Hành trình đẩy tạ cực căng

Tuy nhiên, hành trình của Nataliya không hề dễ dàng. Vóc dáng “phi giới tính” của cô từng gây tranh cãi gay gắt, nhiều người nghi ngờ cô sử dụng hormone hoặc steroid. Trước mọi lời đàm tiếu, Nataliya vẫn bình thản và tự tin với lựa chọn của mình. Cô từng chia sẻ: “Tôi không cần trở thành bản sao của ai khác, tôi chỉ muốn là phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình.”

Hiện nay, Nataliya Kuznetsova có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, được xem là biểu tượng truyền cảm hứng cho phụ nữ toàn cầu. Câu chuyện của cô không chỉ là hành trình của cơ bắp mà còn là câu chuyện của ý chí, của lòng kiên định và niềm tin mãnh liệt vào bản thân. Từ một cô gái yếu ớt trở thành “nữ thần cơ bắp”, Nataliya chứng minh rằng khi con người thật sự quyết tâm, không có giới hạn nào là không thể vượt qua.