Người đàn ông tập gym từ lúc 13 tuổi, bắp tay to nhất thế giới gây choáng váng nhưng lại rơi vào thảm cảnh

Trong lịch sử thể hình, hiếm có cái tên nào gây nhiều tranh cãi và ám ảnh như Greg Valentino – người đàn ông từng được mệnh danh là “người có cánh tay lớn nhất hành tinh” . Hành trình biến đổi cơ thể cực đoan của ông không chỉ khiến công chúng kinh ngạc mà còn trở thành lời cảnh tỉnh cho giới trẻ mê hình thể .

Greg Valentino lúc trẻ

Greg Valentino sinh ra tại New York (Mỹ) vào năm 1959. Ông bắt đầu tập gym từ năm 13 tuổi và nhanh chóng bị cuốn hút bởi những huyền thoại thể hình như Arnold Schwarzenegger hay Lou Ferrigno.

Ban đầu, Greg chỉ đơn thuần là một chàng trai mê tập luyện, sở hữu vóc dáng vạm vỡ nhờ chăm chỉ và kỷ luật. Tuy nhiên, theo thời gian, khát khao trở nên “khác biệt” khiến ông tìm đến steroid, rồi sau đó là synthol, một loại dầu tiêm trực tiếp vào cơ bắp để tăng kích thước nhân tạo.

Greg Valentino bắt đầu tiêm synthol với liều lượng cực lớn, thậm chí tiêm mỗi ngày để giữ cho bắp tay luôn căng phồng. Kết quả là vòng tay của ông lên tới hơn 70 cm, con số vượt xa mọi giới hạn sinh học thông thường.

Hình ảnh đôi tay sưng phồng, biến dạng của Valentino nhanh chóng lan truyền khắp các tạp chí và mạng xã hội, khiến nhiều người choáng váng và sợ hãi. Không ít người gọi ông là “người đàn ông có cánh tay phát nổ” – biệt danh xuất phát từ bộ phim tài liệu The Man Whose Arms Exploded do Discovery Channel sản xuất.

Rơi vào thảm cảnh

Việc lạm dụng synthol khiến Greg Valentino rơi vào thảm cảnh. Ông bị nhiễm trùng nghiêm trọng, mưng mủ và suýt mất cả cánh tay. Trong một lần cố tự xử lý, Greg đã dùng kim để rút mủ ra khỏi bắp tay, nhưng hậu quả là tình trạng ngày càng tồi tệ. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ phần mô bị hư hại.

Greg Valentino rơi vào thảm cảnh vì lạm dụng chất synthol

Ca phẫu thuật thành công, nhưng đôi tay của ông mãi mãi biến dạng. Greg sau đó chia sẻ rằng mình “đã đi quá xa” trong việc theo đuổi hình thể và coi đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời.

Sau khi trải qua biến cố, Greg Valentino thay đổi hoàn toàn. Ông ngừng tiêm hóa chất, chuyển hướng sang làm người truyền cảm hứng và cảnh báo về nguy cơ lạm dụng chất tăng cơ.

Trong một buổi phỏng vấn, Greg từng nói:

“Tôi không tự hào về quá khứ, nhưng nếu câu chuyện của tôi giúp người khác tránh lặp lại sai lầm, tôi sẵn sàng kể lại tất cả".