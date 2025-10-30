Chiều 30/10, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã có buổi tiếp đón ông Phạm Việt Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan, tại trụ sở FAT ở Bangkok. Cuộc gặp được tổ chức nhằm gửi lời xin lỗi chính thức sau sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm giải Futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025.

Chủ tịch Madam Pang trực tiếp gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan xin lỗi sự cố nhầm quốc kỳ

Trong buổi làm việc, Madam Pang bày tỏ sự lấy làm tiếc sâu sắc và xin lỗi chân thành tới người dân Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các cơ quan liên quan vì lỗi nghiêm trọng này. Bà khẳng định đây là sai sót hoàn toàn không cố ý, xuất phát từ lỗi con người trong khâu tổ chức, đồng thời cam kết FAT sẽ rà soát toàn bộ quy trình để tránh xảy ra những sự cố tương tự trong tương lai.

“Xin được gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng tới người dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ coi đây là bài học lớn để làm tốt hơn trong các sự kiện sắp tới,” Madam Pang chia sẻ.

Madam Pang khẳng định FAT sẽ tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn tổ chức, chuyên nghiệp hóa công tác điều hành, nhằm mang đến hình ảnh tích cực và tôn trọng dành cho mọi quốc gia thành viên trong khu vực.