Trai đẹp là “quái vật cơ bắp”, bắp tay cuồn cuộn, eo như Ngọc Trinh nhưng nhìn xuống bên dưới thì sốc

Trong thế giới thể hình nơi những khối cơ đồ sộ gần như trở thành tiêu chuẩn, Dmitrii Vorotyntsev – vận động viên người Nga lại khiến cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ phải ngỡ ngàng bởi hình thể “ngược dòng”. Thay vì phô diễn sức mạnh cơ bắp khổng lồ, anh chinh phục người xem bằng tỉ lệ cơ thể khác biệt, đặc biệt là vòng eo nhỏ đến mức khó tin.

Thể hình cực hiếm của nam VĐV

Sinh năm 1991, Dmitrii Vorotyntsev hiện là vận động viên chuyên nghiệp thuộc Liên đoàn Thể hình Quốc tế (IFBB Pro League), thi đấu ở hạng mục Classic Physique. Đây là nội dung đề cao vẻ đẹp cân đối, thẩm mỹ và mang hơi hướng cổ điển. Trong một sân chơi mà các đối thủ đều sở hữu hình thể như tạc tượng, Dmitrii vẫn tạo ra dấu ấn riêng nhờ cấu trúc cơ thể hiếm gặp vai cực rộng, cơ ngực và lưng phát triển mạnh, trong khi vòng eo chỉ khoảng 58 – 60 cm, con số thường chỉ thấy ở người mẫu nữ.

Cơ bắp cuồn cuộn nhưng vòng eo cực nhỏ

Chính sự tương phản đó tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Khi xuất hiện trên sân khấu, Vorotyntsev mang đến hình ảnh gần như siêu thực phần thân trên nở nang, phần eo thon gọn, khiến cơ thể anh giống như “vẽ ra bằng thước đo tỷ lệ vàng”. Không ít khán giả đã phải thốt lên rằng anh “trông như nhân vật bước ra từ trò chơi điện tử” hay “phiên bản người thật của bức tượng Hy Lạp cổ đại”.

Sự khác biệt của Dmitrii từng gây ra nhiều tranh luận. Một bộ phận người xem cho rằng những hình ảnh anh đăng tải trên mạng xã hội được chỉnh sửa để làm nổi bật vòng eo. Tuy nhiên, các bức ảnh chụp tại những giải đấu thực tế, dưới ánh đèn sân khấu và trước ống kính báo chí, đã chứng minh vóc dáng đặc biệt đó là thật.

Dmitrii khi đi thi đấu

Về thành tích, Dmitrii từng giành ngôi Á quân San Antonio Pro 2019, Top 3 Sheru Classic Mumbai Pro 2022 và nhiều lần góp mặt trong các giải đấu lớn của IFBB Pro League. Dù chưa có danh hiệu đình đám như Mr. Olympia, anh vẫn được đánh giá là một trong những vận động viên có hình thể ấn tượng nhất thế hệ mới.

Trong các bài phỏng vấn, Vorotyntsev nhiều lần khẳng định anh không chạy theo xu hướng “phình cơ” cực đại.

“Với tôi, thể hình không chỉ là sức mạnh mà còn là nghệ thuật. Cơ thể là bức tranh, và mỗi nhóm cơ phải hài hòa với nhau,” anh chia sẻ. Chính triết lý đó khiến anh được cộng đồng thể hình quốc tế mệnh danh là “nghệ sĩ của hình thể”, người tôn vinh vẻ đẹp cổ điển giữa thời đại của những khối cơ khổng lồ. Ở thời điểm mà bodybuilding hiện đại đang bị chỉ trích vì quá tập trung vào kích thước và độ phồng cơ, Dmitrii Vorotyntsev xuất hiện như một làn gió mới.