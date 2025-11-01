Trọng Hoàng bị Hoàng Hên giẫm rách tai ở V.League

Một tình huống hy hữu xảy ra trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Hà Nội tại vòng 9 V-League 2025/2026, khi Trọng Hoàng dính chấn thương nghiêm trọng ở vùng tai trái sau pha va chạm với Đỗ Hoàng Hên.

Tình huống xảy ra trong hiệp 2, khi mặt sân trơn trượt vì mưa và bóng ướt. Trong một pha tranh chấp, Trọng Hoàng ngã xuống để che bóng thì Hoàng Hên của CLB Hà Nội bị mất trụ và giẫm mạnh giày đinh lên vùng tai trái của anh. Cú va chạm khiến Trọng Hoàng rách hai đường sâu, gần đứt 2/3 vành tai, máu chảy nhiều.

Trọng Hoàng chấn thương

Dù bị thương nặng, tiền vệ kỳ cựu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn cắn răng thi đấu đến hết trận trước khi được đưa vào bệnh viện khâu vết thương. Các bác sĩ cho biết anh phải khâu hai đường để cố định phần tai bị rách.

Sau trận đấu, hình ảnh Trọng Hoàng với băng quấn kín tai đã khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Nhiều đồng đội và cổ động viên bày tỏ sự khâm phục tinh thần thi đấu kiên cường của cầu thủ sinh năm 1989, người vốn nổi tiếng với ý chí mạnh mẽ và lối chơi lăn xả. Pha va chạm này được xác định là tai nạn ngoài ý muốn, do điều kiện sân ướt và cầu thủ Hoàng Hên trượt ngã mất kiểm soát. Hoàng Hên cũng đã chủ động đến xin lỗi đàn anh sau pha va chạm.