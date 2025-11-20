Đội tuyển Việt Nam về nước, khép lại năm 2025!

Chiều 20/11, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước sau trận thắng 2-0 trước đội tuyển Lào tại lượt về Vòng loại Asian Cup 2027. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của “Những chiến binh Sao vàng” trong năm 2025, khép lại một hành trình với nhiều nỗ lực.

Năm 2025 là một năm đáng nhớ của đội tuyển Việt Nam khi các học trò HLV Kim Sang-sik thi đấu tổng cộng 8 trận quốc tế, giành đến 7 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận. Mở màn, đội tuyển có màn khởi động thuận lợi với chiến thắng 2-1 trước Campuchia trong trận giao hữu diễn ra tại sân Bình Dương, tạo đà tâm lý vững chắc cho mùa giải.

Tuyển Việt Nam chia tay nhau

Ở đấu trường ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi vượt qua Thái Lan trong cả hai lượt trận chung kết với các tỷ số 2-1 và 3-2, qua đó nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên khu vực.

Bước vào Vòng loại Asian Cup 2027, phong độ của thầy trò Kim Sang-sik vẫn duy trì ổn định với chuỗi kết quả ấn tượng. Đội tuyển giành chiến thắng ấn tượng trước Lào với hai trận thắng 5-0 và 2-0, đồng thời vượt qua Nepal với các tỷ số 3-1 và 1-0. Tuy nhiên, trận đấu gặp Malaysia kết thúc với thất bại 0-4, nhưng sau đó FIFA xác nhận đội bạn đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách thi đấu, tạo ra sự công bằng cho tuyển Việt Nam.

Năm 2025 chứng kiến sự ổn định và bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam trên cả đấu trường khu vực lẫn châu lục, với những chiến thắng quan trọng giúp củng cố niềm tin của người hâm mộ và tạo đà cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Đội tuyển Việt Nam cũng đón tin vui khi thăng tiến 1 bậc lên hạng 110 thế giới trên BXH tháng 11/2025 của FIFA. Đáng chú ý, thứ hạng này được cải thiện dù điểm số tích lũy từ trận thắng Lào 2-0 chưa được cập nhật và sẽ được FIFA cộng vào kỳ công bố BXH tiếp theo. ĐTQG Việt Nam sẽ trở lại vào các dịp FIFA Days năm 2026, đầu tiên là đợt tập trung vào tháng 3/2026 để thi đấu lượt trận cuối gặp Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027.