Huyền thoại bóng đá 59 tuổi vừa chia tay bạn gái 22 tuổi, liền cặp kè với mỹ nhân tóc vàng gây choáng

Romario - huyền thoại bóng đá Brazil nổi tiếng với biệt danh "sát thủ vòng cấm" và thú nhận "ám ảnh tình dục" công khai - chưa bao giờ khiến dân tình hết bàn tán về chuyện tình cảm. Mới đây, ông tiếp tục gây sốt khi bị bắt gặp tình tứ với một cô nàng tóc vàng bí ẩn, chỉ vài ngày sau khi kết thúc mối tình với Alicya Gomes, cô sinh viên xinh đẹp 22 tuổi, kém Romario tận 37 tuổi.

Theo truyền thông Brazil, Romario và Alicya bắt đầu hẹn hò từ tháng 9 năm ngoái, ngay sau khi ông chia tay Marcelle Ceolin, cô gái kém 25 tuổi, từng "làm mưa làm gió" trong các drama tình ái trước đó. Bằng chứng "chia tay" cũng siêu rõ ràng: họ unfollow nhau trên mạng xã hội.

Nhưng Romario chưa kịp "hồi phục" thì paparazzi đã chộp được khoảnh khắc ông ngồi thì thầm tình tứ với cô nàng tóc vàng bí ẩn tại một buổi ra mắt đĩa nhạc ở Rio de Janeiro. Góc khuất, ánh mắt đầy ẩn ý, khiến dân tình không khỏi xôn xao: "Ông chú lại 'săn mồi' rồi à?".

Trên thực tế, cặp đôi này gặp nhau lần đầu từ khá lâu trước đó. Tháng 10/2024, họ bị chụp lén khi đi xem Mariah Carey biểu diễn tại Rock in Rio, còn tháng 2/2025, báo chí mới "bóc" danh tính của Alicya - cô sinh viên đến từ Baixada Fluminense. Trong tiệc sinh nhật lần thứ 59 của Romario (ngày 31/1), Alicya còn nằm trong danh sách 800 khách VIP, quẩy tưng bừng cùng ông chú nổi tiếng.

Trước đó, Romario từng tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho Alicya tại biệt thự riêng, đăng caption siêu ngọt: "Chúc mừng em yêu. Bình an, hạnh phúc, trí tuệ, ánh sáng và sức khỏe mãi mãi! Em đơn giản là tuyệt vời theo mọi cách".

Alicya Gomes, 22 tuổi, là sinh viên đại học, người Brazil. Khoảng cách tuổi tác giữa Alicya Gomes và Romario gây nhiều tranh cãi

Chênh lệch tuổi tác khủng của cặp đôi từng khiến mạng xã hội nổ ra tranh cãi. Một số fan bênh vực: "Tuổi chỉ là con số thôi!" hay "Tình yêu không phân biệt tuổi tác, chúc họ hạnh phúc!". Trong khi dân mạng cà khịa: "Nếu Romario là công nhân lương tối thiểu thì Alicya có thèm ngó không?" - lập tức bị netizen "dập tắt": "Để Romario hạnh phúc đi! Ông ấy đã mang lại bao niềm vui qua bóng đá rồi!".

Romario có 6 con từ nhiều mối tình khác nhau. Nhắc lại quá khứ, năm 2018, Romario từng bị gọi là "điên sex" khi khuyên tiền đạo Arsenal Gabriel Jesus "làm tình thật nhiều" trước World Cup. Đến 2022, ông còn khoe trên Players' Tribune: "Tình dục luôn tuyệt vời với tôi. Ngày thi đấu, nếu hăng, tôi sẽ làm với vợ rồi ra sân. Nó giúp tôi bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn!".

