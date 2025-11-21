Tiểu thư Harper Beckham mặc đồ đơn giản vẫn xinh đẹp chiếm spotlight, David và Victoria rơi nước mắt vì cậu ba Cruz

Gia đình Beckham lại khiến mạng xã hội "náo loạn" với loạt khoảnh khắc được chia sẻ từ một buổi tiệc thân mật. Dù không diện đồ cầu kỳ hay trang điểm nổi bật, Harper Beckham - tiểu thư út nhà Beckham - vẫn thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ ngoài đáng yêu, tự nhiên đúng tuổi.

Trong ảnh, Harper diện hoodie tối màu và quần jeans đơn giản, dựa nhẹ vào bố và anh trai với nụ cười ngọt ngào. Không cần chiêu trò hay spotlight sân khấu, cô bé vẫn toát ra sự tự tin, ấm áp và đúng chuẩn "công chúa nhà Beckham". Nhiều bình luận còn nhận xét Harper ngày càng thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ, vừa cá tính vừa dễ thương theo cách rất riêng.

Harper sau bữa tiệc chia sẻ đầy xúc động về anh trai Cruz: "Em tự hào về anh vượt xa mọi lời tả, Cruz à, về những gì anh đã đạt được cho đến hôm nay. Em cực kỳ tự hào khi được gọi anh không chỉ là anh trai mà còn là thần tượng của em. Em không thể biết ơn hơn khi có một người anh như anh. Em không thể tin nổi anh đã trở thành một ngôi sao rock thực thụ!

Đêm qua anh tuyệt vời lắm, em có lẽ đã rơi vài giọt nước mắt vì tự hào. Anh đã đi được một chặng đường dài đến vậy, và thật điên rồ khi nghĩ rằng anh bắt đầu chỉ với cây đàn guitar và chính anh thôi, mà giờ đây anh đã đứng trên sân khấu với ban nhạc của riêng mình, với đám đông của riêng mình và rất nhiều người yêu thương, quan tâm đến anh. Nhìn anh biểu diễn đêm qua thực sự khiến em xúc động rơi nước mắt, và càng nhận ra anh tài năng đến nhường nào.

Em yêu anh rất rất nhiều và em không thể chờ đợi thêm để được nghe anh tạo ra thật nhiều ca khúc tuyệt vời nữa cùng những kỷ niệm đẹp trên hành trình này".

Bên cạnh đó, David và Victoria Beckham cũng nhận về nhiều sự chú ýkhông kém khi xuất hiện đầy tình cảm bên cậu ba Cruz Beckham. Chàng trai 20 tuổi vừa có những bước tiến mới trong âm nhạc, mang lại nhiều xúc động cho bố mẹ.

Tiếp tục hành trình theo đuổi âm nhạc, Cruz Beckham đã có màn biểu diễn trước gia đình và bạn bè, khiến bố mẹ - David và Victoria Beckham - xúc động đến mức "rơi nước mắt vì tự hào". Cruz lên sân khấu cùng ban nhạc The Breakers, đảm nhận vai trò giọng ca chính và trình diễn trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè.

Mẹ cậu, Victoria Beckham, ngồi ngay hàng ghế đầu để theo dõi và chia sẻ đoạn clip con trai vừa hát vừa chơi guitar lên mạng xã hội. Cô viết: "Wow! Con trông hạnh phúc quá Cruz. Chúng ta không thể tự hào hơn nữa. Yêu con".

Sir David Beckham cũng đăng đoạn biểu diễn của Cruz, thú nhận rằng anh đã có "những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào" khi xem con biểu diễn. Anh viết: "Một đêm của gia đình và bạn bè cùng Cruz. Chúng ta tự hào về con, yêu con và hành trình con đang đi… Tối nay tràn đầy yêu thương và vài giọt nước mắt vì hạnh phúc và tự hào".

Bà Sandra - mẹ của David - cũng công khai bày tỏ niềm tự hào dành cho cháu trai. Bạn gái của Cruz, Jackie Apostel, có mặt để cổ vũ và còn "úp mở" rằng Cruz sắp ra mắt album đầu tay. Cô viết: "Đã đến lúc tung ra thứ mà tất cả chúng ta đang mong chờ chưa?".

Khoảnh khắc gia đình quây quần nhanh chóng được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội với loạt bình luận: "Harper lớn nhanh quá trời, mặc đồ basic thôi mà vẫn xinh xỉu", "Nhà Beckham lúc nào cũng ấm áp và gắn kết ghê", "Cruz trông ngày càng trưởng thành, nhìn David và Victoria tự hào mà cảm động luôn"...

Dù chỉ là buổi tiệc nhỏ, gia đình "hoàng gia làng bóng đá" vẫn chứng minh sức hút cực lớn. Một Harper giản dị, một Cruz trưởng thành và cặp vợ chồng quyền lực David - Victoria vẫn luôn được yêu mến theo cách rất riêng.