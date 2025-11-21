Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam xông pha trực tiếp hỗ trợ bà con vùng lũ Nha Trang gây xúc động

Trong lúc mưa lớn và nước dâng cao gây ngập nặng tại Nha Trang - Khánh Hoà, hình ảnh cầu thủ Nguyễn Hữu Khôi (cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, đang thi đấu tại V.League) lội mưa, tự tay hỗ trợ người dân di chuyển và tiếp tế nhu yếu phẩm đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trên bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng trân trọng, Hữu Khôi xuất hiện trong trang phục đơn giản: áo thun thể thao trắng, quần short, người ướt sũng vì trời mưa nhưng vẫn cùng người dân khiêng thuyền, vận chuyển vật dụng giúp bà con sơ tán. Khuôn mặt lấm tấm mưa nhưng toát lên sự quyết tâm và tinh thần không ngại khó khăn, vất vả.

Nguyễn Hữu Khôi vẫn luôn được biết đến là cầu thủ sống chân thành, gần gũi và giàu tinh thần cộng đồng. Lần này, anh tiếp tục ghi điểm khi xông pha giữa dòng nước lũ, góp sức vào công tác hỗ trợ bà con trong tình huống nguy cấp.

Khi cả nước đang hướng về những tỉnh thành chịu ảnh hưởng ngập lụt, cộng đồng mạng không khỏi xúc động với hình ảnh chàng cầu thủ xông pha cứu trợ bà con: "Thương lắm Khôi, cầu mong bà con sớm an toàn:, "Cầu thủ Việt mà tinh thần thế này quá tuyệt vời", "Không cần lời hoa mỹ, hành động mới là điều đáng quý"...

Giữa thời điểm thiên tai phức tạp, những hình ảnh như thế này cho thấy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người Việt vẫn luôn hiện hữu, đặc biệt khi những gương mặt nổi tiếng sẵn sàng đứng vào tuyến đầu hỗ trợ bà con.

Nguyễn Hữu Khôi, sinh năm 1992 tại Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ). Anh trưởng thành ở lò đào tạo trẻ Nam Định và từng được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam thời HLV Toshiya Miura. Năm 2018, Hữu Khôi sang Hàn Quốc khoác áo Siheung Citizen ở K3 League Basic, nơi anh thi đấu 19 trận, ghi 5 bàn và góp phần giúp đội vô địch, đồng thời nhận mức lương đáng mơ ước so với V.League. Anh là cầu thủ Việt Nam thứ 2 sau Xuân Trường sang Hàn Quốc thi đấu. Người thứ 3 đến xứ sở kim chi là Nguyễn Công Phượng khoác áo Incheon United. Trở về Việt Nam, Hữu Khôi gặp rắc rối giấy tờ chuyển nhượng, khiến anh phải ngồi ngoài giai đoạn lượt đi V-League 2019, ảnh hưởng đến phong độ. Sau đó, anh chuyển qua nhiều CLB như Khánh Hòa, Than Quảng Ninh, Hải Phòng và Bình Phước trước khi gia nhập Đồng Tháp vào năm 2025.







