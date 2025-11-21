Kinh doanh nhiều năm vẫn lỗ, Victoria Beckham sắp bán thương hiệu 100 triệu đô la?

Theo loạt tin rò rỉ từ giới thời trang - làm đẹp, Victoria đang xem xét bán thương hiệu mà cô đã xây dựng suốt nhiều năm qua. Một nguồn thân cận tiết lộ mập mờ rằng ê-kíp của Posh Spice "luôn nghĩ về tăng trưởng và những cơ hội tương lai" - nghe y hệt cách Stella McCartney từng nói trước khi bán cổ phần cho LVMH.

Đáng chú ý, một nguồn tin khác cho biết sẽ "không có bất cứ bình luận nào cho đến khi thương vụ hoàn tất". Câu nói nửa kín nửa hở này khiến dân tình càng thêm tin rằng có biến thật.

Câu chuyện bắt đầu bùng lên khi bản tin kinh doanh Puck tiết lộ: "Thương hiệu của Victoria Beckham đang được rao bán và thương hiệu đã thuê Rothschild & Co phụ trách quá trình này". Ngay sau đó, nhà báo beauty nổi tiếng Rachel Strugatz cũng xác nhận đã xem tài liệu tài chính và… đúng là thương hiệu đang được đưa ra thị trường.

Điều khiến công chúng bất ngờ: theo Strugatz, Victoria Beckham Beauty & Fashion là "một thương hiệu lớn hơn nhiều người tưởng". Doanh thu năm nay dự kiến cán mốc 100 triệu USD, trong đó 70% đến từ bán hàng online.

Dù vậy, thương hiệu của Victoria vẫn đang… lỗ. Năm tài chính gần nhất ghi nhận khoản lỗ 4,8 triệu bảng cùng 6,2 triệu bảng tiền vay từ chính vợ chồng Becks và quỹ NEO. Cặp đôi đã đổ tiền túi suốt từ 2008 đến nay, trước khi NEO rót thêm 30 triệu bảng vào năm 2019 - khoản đầu tư được Victoria tiết lộ là "cứu sống cả công ty".

Thời trang vốn là cuộc chơi khó sinh lời, nhưng mảng mỹ phẩm của Victoria lại đang tăng tốc mạnh mẽ: doanh số online 2024 tăng 24%. Cứ 30 giây, một cây chì kẻ mắt giá 32 bảng được bán ra. Sản phẩm Foundation Drops mới ra mắt, giá 104 bảng/30ml, cũng khiến dân tình "đổ rầm rầm", 8/19 tông màu đã cháy hàng.

Trong trường hợp thương hiệu được bán, giới phân tích đồng loạt nhận định: mỹ phẩm mới là "viên ngọc" khiến các tập đoàn lớn muốn xuống tiền, chứ không phải thời trang.

Thị trường beauty vốn rất quen với những thương vụ thâu tóm trị giá khủng: Kering mua Creed với giá 3,5 tỷ USD, L'Oreal mua lại mảng beauty của Kering với 4,7 tỷ USD, hay e.l.f. mua thương hiệu Rhode của Hailey Bieber gần 1 tỷ USD.

Trước tin rao bán thương hiệu, phía Victoria Beckham hiện im lặng hoàn toàn.