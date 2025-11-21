Thương hiệu thời trang cao cấp BALENCIAGA lần đầu hợp tác vũ trụ PUBG Mobile

Sự kiện này sẽ mang tới cho người hâm mộ một bộ sưu tập trang phục hoàn toàn mới ngoài đời thực đến từ BALENCIAGA cũng như những vật phẩm in-game độc quyền từ PUBG MOBILE.

PUBG MOBILE là tựa game sinh tồn trên di động phổ biến bậc nhất thế giới và dẫn đầu xu hướng giải trí giới trẻ. Trước khi kết hợp thương hiệu BALENCIAGA, vũ trụ PUBG MOBILE từ lâu cũng liên tục giới thiệu tới người chơi các sự kiện hợp tác đẳng cấp, sáng tạo từ đa dạng lĩnh vực, như âm nhạc, thể thao, điện ảnh, hãng xe cao cấp hay thậm chí các series Anime đình đám toàn cầu.

Từ đây cho tới ngày 14.12, phong cách thời trang đẳng cấp và táo bạo của thương hiệu BALENCIAGA sẽ hiện diện tại các chiến trường PUBG MOBILE, thông qua hàng loạt vật phẩm độc quyền, phần thưởng đặc biệt và một bản đồ chủ đề BALENCIAGA. Cộng đồng game thủ PUBG MOBILE sẽ có cơ hội mở khóa các trang phục thời thượng mang đậm dấu ấn đặc trưng của BALENCIAGA và đặc biệt do chính hãng thời trang này thiết kế để chào đón hợp tác mới.

Trong đó, không thể không kể đến bộ trang phục Giáp Thiết Kế, được lấy cảm hứng sáng tạo từ bộ Áo Giáp Bạc in 3D từng trình diễn tại show BALENCIAGA Haute Couture Thu Đông 2023 ở Paris. Đây chính là sự tôn vinh dành cho một tuyệt tác đương đại, kết hợp giữa thủ công truyền thống và tư duy sáng tạo của tương lai. Ngoài ra, BALENCIAGA còn mang tới các bộ trang phục đặc sắc như Hoodie Corset Đông 25, Áo Phao Hồng Đông 25 cũng như Trang Phục Tiêu Chuẩn 25, gợi nhắc tới Bộ sưu tập Mùa Đông năm nay của thương hiệu BALENCIAGA.

Ngoài các ngoại trang mới, hãng thời trang cao cấp này còn giới thiệu các vật phẩm độc quyền hoàn toàn mới như Kính Mát, Nón Lông Thú, Balo hay Dù Lượn BALENCIAGA, hứa hẹn sẽ mang tới diện mạo rực rỡ trên khắp các chiến trường PUBG MOBILE. Thậm chí ngoài đời thực, màn hợp tác giữa hai thương hiệu còn trình làng bộ sưu tập vật phẩm mới, gồm áo thun, mũ và móc khóa, đồng thời sẽ được mở bán tại một số cửa hàng flagship của BALENCIAGA tại các thị trường lớn như: Australia, Ả Rập Saudi, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, UAE và Hoa Kỳ.

Không giới hạn ở đó, màn hợp tác giữa BALENCIAGA và PUBG MOBILE cũng sẽ xuất hiện tại giải đấu thể thao điện tử PUBG UNITED 2025, đánh dấu bước ngoặt lớn khi một thương hiệu thời trang cao cấp có dịp giao thoa cùng một sự kiện thi đấu đỉnh cao toàn cầu. Điều này cũng mở ra một kỷ nguyên, xu thế mới cho thể thao điện tử, khi đề cao hơn sự sáng tạo, đẳng cấp và tầm ảnh hưởng văn hóa đại chúng đa lĩnh vực. Theo đó, nhà vô địch PUBG UNITED 2025 sẽ vinh dự nhận được bộ áo khoác Bomber độc quyền từ BALENCIAGA, để tôn vinh những sự nỗ lực, tài năng và thành tích xứng đáng của đội tại giải đấu.

"Với bản sắc riêng biệt của PUBG MOBILE, chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức mới để thể hiện sự sáng tạo và mang đến trải nghiệm bất ngờ cho người chơi. Việc hợp tác cùng một thương hiệu thời trang có tầm ảnh hưởng sâu rộng như BALENCIAGA sẽ giúp chúng tôi tiến xa hơn trong tầm nhìn đó," ông Vincent Wang, Trưởng bộ phận phát hành PUBG MOBILE tại Tencent Games chia sẻ. "Phong cách táo bạo và tinh thần sáng tạo không giới hạn của BALENCIAGA hoàn toàn phù hợp với cam kết đổi mới của chúng tôi. Đây là một chương mới đầy hứng khởi trong hành trình của PUBG MOBILE - nơi thế giới trò chơi điện tử và thời trang cao cấp song hành."

Để trải nghiệm sự kiện hợp tác BALENCIAGA và PUBG MOBILE, có thể tải trò chơi miễn phí tại ứng dụng App Store và Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vng.pubgmobile&pli=1).