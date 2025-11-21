Con gái Đỗ Mỹ Linh không giống mẹ thì giống ai?

Mới đây, loạt ảnh hiếm của bé Tuệ An - ái nữ đầu lòng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang - lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng thả tim rần rần vì độ dễ thương vô đối. Bé Tuệ An (biệt danh Titi) nay đã hơn 2 tuổi, và qua những khoảnh khắc mẹ đăng tải, có thể thấy rõ một điều: bé không giống mẹ hoàn toàn, mà có nhiều nét giống bố hơn. Chính Đỗ Mỹ Linh cũng loay hoay trong việc thuyết phục con gái rằng cô nhóc cũng có nét xinh gái giống mẹ chứ không chỉ giống bố hoàn toàn như lời Tuệ An nhận định.

Cụ thể, gương mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn cùng nụ cười hồn nhiên của Tuệ An khiến dân mạng nhớ ngay đến ông xã Đỗ Mỹ Linh - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang. Trong khi Đỗ Mỹ Linh nổi bật với nhan sắc chuẩn Hoa hậu Việt Nam 2016, vừa thanh thoát, nhẹ nhàng, đôi mắt sâu và thần thái nữ tính, bé Tuệ An lại có vẻ hiếu động, lém lỉnh, đúng kiểu "bản sao nhí" của bố. Một số fan tinh mắt còn chỉ ra: khi cười, bé có nụ cười giống hệt bố và bà nội, ánh mắt long lanh nhưng vô cùng tinh nghịch, làm người lớn nhìn là cưng chiều.

Tuy nhiên, không vì vậy mà Tuệ An mất đi nét đáng yêu từ mẹ. Bé vẫn thừa hưởng làn da trắng hồng, đôi mắt biết cười và những biểu cảm thiên thần cực đáng yêu, khiến ai nhìn cũng phải thốt lên: "Vừa giống bố vừa giữ được nét mềm mại của mẹ". Chính sự kết hợp này tạo nên một hình ảnh vừa dễ thương vừa cá tính, khiến fan liên tục xin mẹ Linh "khoe thêm ảnh". Đặc biệt nhiều dân mạng nhận định càng lớn, Tuệ An càng có nét giống Đỗ Mỹ Linh hơn, xinh xắn, ưa nhìn đúng chất con gái của Hoa hậu.

Dân mạng còn soi ra những chi tiết "nhỏ mà chất" như khi Tuệ An bập bẹ nói chuyện, cử chỉ hay kiểu nhún nhảy, đều mang dáng dấp bố - thiếu gia Đỗ Vinh Quang: năng động, mạnh mẽ nhưng vẫn đáng yêu. Ngay cả trong những bức ảnh gia đình, bé cũng nổi bật với thần thái riêng, khác hẳn mẹ Linh, khiến nhiều người phải gật gù: "Đỗ Mỹ Linh đúng phận "đẻ thuê"".

Quả thật, xem ảnh Tuệ An, dân tình chỉ biết thốt lên: "Giống bố thì có, nhưng vẫn là thiên thần nhỏ của mẹ!". Sự kết hợp này không chỉ khiến ai nấy đều yêu mến mà còn khiến cộng đồng mạng ngày càng tò mò, chờ xem bé lớn lên sẽ là phiên bản nhí đáng yêu thế nào của cả bố lẫn mẹ.