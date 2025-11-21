Lamine Yamal tiệc tùng thâu đêm

Lamine Yamal là ngọc quý của Barcelona lại gây bão mạng khi loạt thông tin xoay quanh việc anh rút khỏi đội tuyển Tây Ban Nha để điều trị chấn thương nhưng sau đó xuất hiện trong một bữa tiệc thâu đêm. Drama đang lùm xùm ở Madrid bỗng chốc bùng cháy mạnh hơn sau khi truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đăng tải thông tin về buổi vui chơi kéo dài đến 5 giờ sáng của tài năng trẻ này.

Theo đó, Yamal được cho là đã xin phép rời tuyển với lý do cần thời gian phục hồi chứng đau xương mu, chấn thương khiến anh phải hạn chế thi đấu suốt nhiều tháng gần đây. Nhưng chỉ ít lâu sau, truyền thông lại tung tin cầu thủ 18 tuổi xuất hiện tại hộp đêm Luz de Gas ở Barcelona, tham gia một bữa tiệc riêng tư từ nửa đêm đến tận sáng. Điều gây chú ý nhất là khu vực VIP nơi Yamal xuất hiện được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt chỉ phụ nữ được phép vào và tất cả đều phải bỏ điện thoại bên ngoài. Có vẻ như cầu thủ trẻ không muốn bất kỳ hình ảnh, video nào bị lọt ra ngoài vào thời điểm nhạy cảm này.

Lamine Yamal nổi tiếng ăn chơi dù con trẻ

Nhưng khi mọi chuyện rò rỉ ra truyền thông, dư luận lập tức bùng nổ. Nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng, cho rằng Yamal thiếu ý thức và kỷ luật, nhất là khi anh là trụ cột tương lai của cả Barca lẫn đội tuyển Tây Ban Nha. Không ít bình luận gay gắt nhấn mạnh: “Nói bị đau cần nghỉ ngơi mà đi tiệc tới 5 giờ sáng thì hồi phục kiểu gì?”. Một số trang báo thậm chí nhận định đây không phải lần đầu Yamal gây ồn ào bởi lối sống thiếu kiểm soát ngoài sân cỏ, và nếu không thay đổi, sự nghiệp của anh có thể gặp ảnh hưởng nghiêm trọng.

Phía Barcelona cũng bị “réo tên” trong câu chuyện này. Nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha cho rằng mâu thuẫn giữa Barca và đội tuyển quốc gia vốn đã tồn tại từ trước, và việc Yamal vắng mặt đúng giai đoạn tập trung tuyển càng khiến dư luận dấy lên nghi vấn liệu có phải CLB đã tác động? Sự việc lần này càng phá vỡ sự cân bằng vốn mong manh giữa Barca và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, đặt HLV De la Fuente vào tình thế khó xử.

Trong khi đó, bản thân Yamal từng có tiền sử đau xương mu và đã bỏ lỡ không ít trận đấu vì vấn đề này. Việc anh rời tuyển để điều trị hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng hành động tiệc tùng kéo dài nhiều giờ ngay sau đó lại khiến khán giả hoài nghi về sự nghiêm túc trong việc bảo vệ sức khỏe. Nỗi lo lắng càng lớn khi Yamal hiện được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, sở hữu tiềm năng trở thành trụ cột của Barca trong nhiều năm tới.

Dù Tây Ban Nha vẫn giành vé dự World Cup 2026 mà không cần sự góp mặt của Yamal trong đợt tập trung này, nhưng hình ảnh và uy tín của cầu thủ trẻ chắc chắn bị ảnh hưởng. Điều người hâm mộ kỳ vọng ở Yamal không chỉ là những màn trình diễn bùng nổ trên sân cỏ, mà còn là sự trưởng thành, bản lĩnh và nghiêm túc ngoài sân.