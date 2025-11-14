Lamine Yamal bị quấy rối

Lamine Yamal, cầu thủ 18 tuổi của Barcelona, đang trở thành tâm điểm chú ý không chỉ vì tài năng trên sân cỏ mà còn vì số lượng lớn các vụ quấy rối trực tuyến mà cậu phải chịu. Một nghiên cứu mới đây của El Pais, phối hợp với các chuyên gia sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đã phân tích hơn 33.000 vụ tấn công trực tuyến nhắm vào cầu thủ La Liga mùa giải 2024/25. Kết quả cho thấy Yamal chịu tới 60% các vụ quấy rối, con số cao nhất trong tất cả các cầu thủ tại Tây Ban Nha.

Lamine Yamal liên tiếp bị quấy rối và bạo lực mạng

So sánh với các ngôi sao khác, Vinícius Júnior của Real Madrid bị nhắm tới 29% số vụ, trong khi Kylian Mbappé của PSG chỉ chiếm 3%. Đồng đội tại Barcelona của Yamal là Alejandro Balde, cũng chỉ bị 2% các vụ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tổng số vụ quấy rối nhắm vào các câu lạc bộ lớn như Real Madrid chiếm 34%, còn Barcelona chiếm 32%, chứng tỏ những đội bóng nổi tiếng càng phải đối mặt với nhiều phản ứng tiêu cực hơn.

Bản báo cáo nhấn mạnh rằng việc một tài năng trẻ như Yamal bị nhắm tới với tần suất cao như vậy bởi xuất phát từ phân biệt chủng tộc hoặc định kiến về màu da. Điều này phản ánh thực trạng đáng báo động về quấy rối trên mạng xã hội trong bóng đá, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và sự phát triển của cầu thủ trẻ.

Đối với Yamal, đây chắc chắn là một cú sốc lớn, hay đúng hơn là một thử thách tâm lý đối với cầu thủ 18 tuổi, người đang được kỳ vọng trở thành ngôi sao sáng của Barcelona và bóng đá Tây Ban Nha.”