Hành động đẹp của Quang Hải

Sáng 21/11/2025, cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã có hành động ý nghĩa khi thực hiện loạt giao dịch ủng hộ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão và lũ lụt. Trên trang cá nhân, Quang Hải đăng tải thông báo kèm hình ảnh các giao dịch chuyển khoản, tổng cộng 250 triệu đồng , gửi tới các quỹ cứu trợ của nhiều địa phương.

Theo chia sẻ, Quang Hải hưởng ứng lời kêu gọi từ Chính phủ và mong muốn góp một phần nhỏ giúp đồng bào sớm khắc phục khó khăn sau thiên tai. Những khoản ủng hộ được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động cứu trợ các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa... mỗi giao dịch trị giá 50 triệu đồng .

Trong bài đăng, Quang Hải bày tỏ mong cầu: “Cầu mong tất cả mọi người đều được bình an. Mong mưa tan nước rút thật nhanh để cuộc sống người dân trở lại ổn định".

Hành động của vợ chồng Quang Hải nhanh chóng nhận được sự chú ý và lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Không chỉ là một ngôi sao sân cỏ, Quang Hải nhiều lần thể hiện tinh thần hướng về cộng đồng, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn của người dân cả nước.

Trong bối cảnh mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều tỉnh thành, tấm lòng thiện nguyện của cầu thủ tuyển Việt Nam góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của người Việt.