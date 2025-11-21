Nóng: Danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33

Ngày 21/11, HLV trưởng Kim Sang Sik đã công bố danh sách 28 cầu thủ cho đợt tập trung cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 33. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trong hành trình dài hơn một năm xây dựng lực lượng nhằm tạo sức cạnh tranh tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025 và hướng tới VCK U23 châu Á 2026.

Trong danh sách U22 Việt Nam vẫn là những gương mặt quen thuộc, được duy trì xuyên suốt từ cuối năm 2024 đến nay như Trung Kiên, Vĩ Hào, Đình Bắc, Quốc Việt... Đây là lớp cầu thủ đã tích lũy kinh nghiệm dày dạn qua nhiều giải đấu quốc tế cũng như các chuyến tập huấn chất lượng cao ở nước ngoài. Đáng chú ý, đội đã ba lần tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức quy tụ các đội U22 hàng đầu châu Á như Uzbekistan, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Danh sách U22 Việt Nam

Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 là sự vắng mặt của tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Trong lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 gặp U22 Hàn Quốc ngày 18/11, Văn Trường không may dính chấn thương dây chằng gối. Chấn thương này đòi hỏi thời gian dài để điều trị và hồi phục, khiến tiền vệ sinh năm 2003 không thể góp mặt tại SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Vũng Tàu vào ngày 23/11, trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận ra quân gặp U22 Lào ngày 4/12, sau đó đối đầu U22 Malaysia ngày 11/12. Đây đều là những trận đấu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành quyền đi tiếp.