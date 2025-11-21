HLV Huỳnh Phú Quí khoe lời chúc của Vinh Hiển, nhưng để lộ chi tiết nói về Lý Hoàng Nam

Có vẻ drama từ PPA Đà Nẵng với Lý Hoàng Nam vẫn luôn là mối quan tâm của vị HLV nổi tiếng này.

Tối 20/11, HLV Huỳnh Phú Quí đăng tải tin nhắn chúc mừng đầy lễ phép từ tay vợt Trương Vinh Hiển nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Một cuộc trò chuyện rất bình thường… cho đến khi dân mạng soi ra chi tiết thú vị ở đoạn chat trước đó.

HLV Huỳnh Phú Quí khoe lời chúc của Vinh Hiển, nhưng để lộ chi tiết nói về Lý Hoàng Nam- Ảnh 1.

Bài đăng của HLV Huỳnh Phú Quí nhân ngày 20/11

HLV Huỳnh Phú Quí khoe lời chúc của Vinh Hiển, nhưng để lộ chi tiết nói về Lý Hoàng Nam- Ảnh 2.

Cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra chi tiết đầy thú vị.

HLV Huỳnh Phú Quí gửi Vinh Hiển 1 đoạn chat với ông và một người khác đang nói chuyện về Lý Hoàng Nam. Nội dung đại khái kiểu: LHN “vua ăn gian” Việt Nam, thua cái hết cãi. TVH thắng mình vui lắm…

HLV Huỳnh Phú Quí khoe lời chúc của Vinh Hiển, nhưng để lộ chi tiết nói về Lý Hoàng Nam- Ảnh 3.

Với thông tin này có thể thấy tin nhắn được gửi sau khi Vinh Hiển chiến thắng Hoàng Nam ở PPA Australia vừa qua. Tuy nhiên, Vinh Hiển không có phản hồi gì với tin nhắn của thầy Quí về Lý Hoàng Nam.

HLV Huỳnh Phú Quí khoe lời chúc của Vinh Hiển, nhưng để lộ chi tiết nói về Lý Hoàng Nam- Ảnh 4.

Vinh Hiển vừa chiến thắng Hoàng Nam tại chung kết đơn nam PPA Australia.

Có vẻ như người trong cuộc đã quên nhưng nhiều người xung quanh vẫn không thể quên drama tranh cãi giữa 2 tay vợt tại PPA Đà Nẵng.

HLV Huỳnh Phú Quí khoe lời chúc của Vinh Hiển, nhưng để lộ chi tiết nói về Lý Hoàng Nam- Ảnh 5.

HLV Huỳnh Phú Quí khoe lời chúc của Vinh Hiển, nhưng để lộ chi tiết nói về Lý Hoàng Nam- Ảnh 6.

HLV Huỳnh Phú Quí có quan hệ thân thiết với Trương Vinh Hiển và thường xuyên có mặt trong các Drama của cậu học trò.


