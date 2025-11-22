Cậu cả nhà Beckham khoe làm bánh mì kẹp gà rán “ngon như nhà hàng”, nhưng netizen đều có chung một lời chỉ trích

Brooklyn Beckham vừa đăng video nấu ăn mới lên Instagram, khoe công thức bánh mì kẹp gà rán giòn rụm kèm slaw và sốt cay "cộp mác chính chủ". Nhìn món ăn thì có vẻ chỉn chu, sốt bóng bẩy, bánh mì vàng ươm - đúng chuẩn content ẩm thực của anh chàng mấy năm nay.

Nhưng… netizen thì không mảy may quan tâm đến chiếc bánh mì. Toàn bộ phần bình luận bị "chiếm sóng" bởi một chủ đề duy nhất: Brooklyn bỏ lỡ lễ phong Hiệp sĩ của bố - Sir David Beckham.

Loạt bình luận chỉ trích đổ xuống dưới video: "Brooklyn, cha bạn vừa được phong hiệp sĩ tháng này, bạn chúc mừng ông ấy chưa hay còn bận ăn bánh mì?", "Có lẽ bạn nên nấu món này khi gặp lại bố mẹ để ăn mừng tước hiệu mới của cha bạn…", "Bạn giống bố quá mà chẳng thấy gọi điện chúc mừng gì cả"...

Không chỉ drama gia đình bị nhắc lại, món bánh mì của Brooklyn cũng bị "bóc" không thương tiếc: "Chiếc bánh kẹp quá nghiệp dư", "Đặt riêng từng món ăn còn đẹp hơn ấy chứ", "Nhìn mà buồn thiu… kiểu gì vậy trời?"...

Tuy vậy, vẫn có team khen ngợi nhỏ nhoi, cố gắng vực dậy uy tín đầu bếp TikTok: "Trông ngon đó Brooklyn!", "Yummyyyy, nhìn mê quá!"...

Drama nối tiếp drama

Clip nấu ăn được đăng chỉ ít lâu sau khi Brooklyn úp mở trên story rằng Cloud23 sắp có "điều gì đó lớn" kèm hình anh chạy motor lúc 5h sáng. Nhiều fan đoán anh chàng đang cố hút sự chú ý về thương hiệu nước sốt cay của mình. Cloud23 được đặt theo số áo 23 từng gắn với sự nghiệp huy hoàng của bố anh ở Real Madrid và LA Galaxy.

Trong khi đó, ba người con còn lại của David Beckham - Romeo, Cruz và Harper - đều góp mặt trong lễ phong tước của cha. Riêng Brooklyn, theo nhiều nguồn tin, không xuất hiện - và thậm chí cũng không gọi điện chúc mừng riêng.

Vì thế, video nấu ăn của anh chàng trở thành nơi dân mạng trút hết thắc mắc: "Bạn đã bỏ lỡ khoảnh khắc lớn nhất của cha bạn hôm nay! Thật đáng tiếc", "Cha bạn trở thành Sir còn bạn thì… biến mất? Rồi sẽ đến lúc bạn hối hận đấy", "Bạn không thể lấy lại những khoảnh khắc quan trọng của gia đình đâu, Brooklyn ạ"...

Bánh mì gà rán thì ngon hay không chưa biết, nhưng drama nhà Beckham vẫn là món chính!

Và chắc chắn netizen đang hóng từng ngày xem tập tiếp theo của "series gia đình Beckham" sẽ ra sao…