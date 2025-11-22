Hậu drama pickleball, Lý Hoàng Nam thắng áp đảo Trịnh Linh Giang, thái độ đôi bạn từng thân gây chú ý

Lý Hoàng Nam - Yufei Long đánh bại Trịnh Linh Giang - Sophia Huỳnh Trần

Giải Bệnh Viện Đông Đô Pickleball Grand Match diễn ra ngày 22/11 nóng hơn bao giờ hết với tâm điểm không gì khác ngoài trận bán kết được mệnh danh "chung kết sớm" giữa cặp đôi Trịnh Linh Giang - Sophia Huỳnh Trần đối đầu Lý Hoàng Nam - Yufei Long.

Trước đó, cặp Trịnh Linh Giang - Sophia đã thắng áp đảo Sơn Trần - Phương Thảo với tỉ số 15-4, giành vé vào bán kết. Diễn biến này lập tức khiến dân tình "đứng ngồi không yên" vì ai cũng biết: phía bên kia là Lý Hoàng Nam - đối thủ không chỉ mạnh mà còn từng vướng drama căng đét với Linh Giang trên mạng xã hội.

Bước vào trận, Lý Hoàng Nam - Yufei Long thể hiện phong độ quá khác biệt. Tận dụng liên tiếp những pha tăng tốc, đấu súng và buộc đối thủ phải cuốn vào nhịp độ thi đấu của mình, Lý Hoàng Nam cùng Yufei Long gần như làm chủ hoàn toàn thế trận. Cặp đôi không cho Trịnh Linh Giang - Sophia Huỳnh Trần bất kỳ khoảng trống nào để lật ngược tình thế, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng áp đảo 15-3 và thẳng tiến vào trận chung kết.

Ngay sau khi trái bóng cuối cùng chạm đất kết thúc trận đấu, hai đội tiến đến chạm vợt theo đúng tinh thần thể thao. Tuy nhiên, chính khoảnh khắc tưởng nhẹ nhàng đó lại khiến fan soi kỹ từng chi tiết.

Cú đánh kết thúc trận đấu, Lý Hoàng Nam - Yufei Long thắng áp đảo Trịnh Linh Giang - Sophia Huỳnh Trần

Bởi lẽ, không lâu trước đây, Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang từng có màn khẩu chiến nảy lửa trên MXH liên quan đến pickleball, khiến cộng đồng thể thao được phen "hóng drama mệt nghỉ". Cả hai từng là bạn thân, thi đấu tennis chung nhiều năm - vậy nên khi xuất hiện tin bất hòa, ai cũng tiếc nuối.

Hậu drama pickleball, Lý Hoàng Nam lẫn Linh Giang đều giữ thái độ điềm tĩnh - đúng mực - hạn chế cảm xúc, không còn sự thoải mái hay thân thiết như trước

Trong khi đó, màn thể hiện của Sophia Huỳnh Trần và Yufei Long cũng được khen ngợi hết lời. Sự phối hợp nhịp nhàng với Lý Hoàng Nam và sự vượt trội của Yufei Long được xem là một trong những yếu tố giúp chiến thắng nghiêng về họ.

Thắng bán kết, Lý Hoàng Nam cùng Yufei Long vững phong độ, đánh bại cặp đôi Đắc Tiến - Sophia Phương An ở chung kết sau 2 sec đấu, giành cúp vô địch nội dung đôi nam nữ mở rộng.

Trước drama, Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang là đôi bạn thân thiết



