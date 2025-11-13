Hậu drama pickleball: Trương Vinh Hiển đối đầu Lý Hoàng Nam ở chung kết PPA Tour Australia

Pickleball Việt Nam đang có những bước tiến đầy ấn tượng trên đấu trường quốc tế khi cả Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển cùng xuất sắc giành quyền vào chung kết nội dung Đơn nam chuyên nghiệp (Pro Men’s Singles) tại PPA Tour Australia 2025.

Ở trận bán kết đầu tiên diễn ra chiều ngày 13/11, Lý Hoàng Nam tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi đánh bại Theo Platel với tỷ số áp đảo 2-0 (11-0, 11-5). Tay vợt số 1 Việt Nam gần như “out trình” hoàn toàn so với đối thủ, làm chủ thế trận và không để Platel có cơ hội phản kháng.

Ở trận bán kết còn lại, Trương Vinh Hiển cũng có màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước Jimmy Liong. Sau khi để thua 3-11 ở set đầu, Hiển vùng lên mạnh mẽ để thắng lại hai set tiếp theo với tỉ số 11-8 và 11-7, khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1 nghẹt thở.

Như vậy, chung kết Đơn nam Pro – PPA Australia 2025 sẽ là cuộc “nội chiến pickleball Việt Nam” giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển vào chủ nhật ngày 16/11.

Trước khi cùng góp mặt ở chung kết PPA Australia 2025, Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển từng dính vào một “drama” lớn tại PPA Vietnam Cup 2025 diễn ra ở Đà Nẵng. Trong trận bán kết đơn nam, hai tay vợt có nhiều pha bóng gây tranh cãi, đặc biệt là tình huống ở set 3 khi Hoàng Nam ghi điểm nhưng Vinh Hiển giơ tay báo bóng ngoài và được trọng tài chấp thuận. Quyết định này khiến Hoàng Nam phản ứng dữ dội, ném vợt và tỏ rõ sự bất bình. Sau trận, Vinh Hiển dù giành chiến thắng 2-1 nhưng bị dư luận chỉ trích vì thái độ thi đấu, buộc anh phải lên tiếng xin lỗi công khai, thừa nhận hành động thiếu kiềm chế. Vụ việc khi đó khiến cộng đồng pickleball Việt Nam “dậy sóng”, song cả hai sau đó đã làm hòa, khép lại ồn ào để tiếp tục hướng đến mục tiêu thi đấu quốc tế.



