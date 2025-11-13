Jack thua Vinh Hiển

Tại tứ kết PPA Tour Australia 2025, tay vợt Việt Nam Trương Vinh Hiển đã có màn trình diễn đầy cảm xúc khi vượt qua Jack Wong sau trận đấu kịch tính. Bị thất bại ở set 1, Vinh Hiển không để áp lực tâm lý chi phối mà chơi đầy quyết tâm ở set 2, cân bằng tỉ số 1-1.

Set 3 tưởng chừng đã thuộc về Jack Wong khi Hiển để đối thủ dẫn tới 6-1. Tuy nhiên, sự kiên cường và bản lĩnh của Vinh Hiển đã lên tiếng đúng lúc. Anh thực hiện chuỗi 10 điểm liên tiếp, kết thúc set với tỉ số 11-6, giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Với kết quả này, Vinh Hiển chính thức bước vào bán kết, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn tiếp theo.

Vinh Hiển giành quyền vào bán kết PPA Tour Australia

Ở vòng bán kết, Hiển sẽ đối đầu tay vợt số 1 Malaysia Jimmy Liong, người từng để thua Hiển tại PPA Vietnam Open ở TP HCM. Đây là cơ hội lớn để Vinh Hiển tiến sâu hơn, hướng tới trận Chung kết đơn Nam.

Trong khi đó, một tay vợt Việt Nam khác là Lý Hoàng Nam, cũng đã có mặt ở bán kết sau khi dễ dàng vượt qua Louis Laville với tỉ số 2-0 (11-3, 11-3). Ở bán kết, Nam sẽ phải đối đầu tay vợt rất mạnh Theo Platel.

Lý Hoàng Nam vào chơi trận bán kết

Nếu cả Vinh Hiển và Hoàng Nam đều giành chiến thắng ở bán kết, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận Chung kết đầy kịch tính và đáng mong chờ tại PPA Tour Australia.