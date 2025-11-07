Drama pickleball: Con mất ngủ 6 tháng trời vì tiếng ồn pickleball, người mẹ kiệt sức làm đơn kêu cứu

Nhiều tháng qua, người dân sinh sống gần cụm sân pickleball ở khu vực Trần Quý Cáp (Hà Nội) đang phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Trong đó, gia đình chị Quỳnh Phạm là một trong những hộ bị tác động nặng nề nhất.

Theo chia sẻ của chị Quỳnh, kể từ khi sân pickleball đi vào hoạt động, cuộc sống gia đình chị gần như bị đảo lộn. Đã 6 tháng rồi con nhỏ không thể ngủ trước 11h đêm.

“Tối nào cũng vậy, tiếng bóng đập "póc póc", tiếng người chơi hò hét kéo dài tới tận 22h, thậm chí 23h. Con tôi không thể ngủ sớm, sáng dậy vật vờ đi học. Bố mẹ già thì trằn trọc cả đêm, mệt mỏi và stress kéo dài,” chị Quỳnh cho biết.

Chị Quỳnh phản ánh lên trang fanpage của Công an TP Hà Nội

Khung cảnh sân từ nhà của chị Quỳnh nhìn ra

Người phụ nữ này cho hay, tiếng ồn phát ra từ sân thể thao nằm ngay đối diện nhà, nhiều khi còn vang dội vào cửa sổ phòng ngủ. Sau nhiều lần phản ánh với chủ sân nhưng không được giải quyết, chị buộc phải làm đơn gửi Công an phường đề nghị kiểm tra mức tiếng ồn và yêu cầu sân dừng hoạt động sau 22h.

“Tôi không ghét pickleball, tôi chỉ bức xúc vì cách vận hành thiếu kiểm soát. Thể thao là điều tốt, nhưng không thể lấy niềm vui của mình làm phiền người khác,” chị Quỳnh chia sẻ thêm.

Sau khi bài viết của chị lan truyền trên mạng xã hội, hàng trăm người đã bày tỏ sự đồng cảm, trong đó có cả những người yêu thích bộ môn pickleball. Nhiều ý kiến cho rằng kinh doanh thể thao trong khu dân cư cần tuân thủ quy định về giờ giấc và tiếng ồn, đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu tập luyện và quyền được yên tĩnh của cư dân.