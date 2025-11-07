Cực gắt: Ronaldo coi thường chức vô địch World Cup của Messi, Messi phản đòn hoàn hảo bằng 1 câu cực thấm

Cuộc tranh luận giữa hai siêu sao bóng đá vĩ đại nhất thế giới - Cristiano Ronaldo và Lionel Messi - lại bùng nổ dữ dội. Sau khi Ronaldo thẳng thừng tuyên bố rằng chức vô địch World Cup "không phải là giấc mơ" của anh, Messi lập tức phản pháo, khẳng định "World Cup mới chính là đỉnh cao của mọi cầu thủ".

Ronaldo "coi nhẹ" chiếc cúp vàng mà Messi từng nâng cao

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Cristiano Ronaldo gây sốc khi nói về danh hiệu mà đại kình địch Lionel Messi giành được năm 2022: "Nếu bạn hỏi tôi: 'Cristiano, vô địch World Cup có phải là giấc mơ của anh không?' - Không, đó không phải là giấc mơ của tôi. Định nghĩa điều gì chứ? Để xác định tôi có phải là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử chỉ bằng việc thắng một giải đấu - với 6 hay 7 trận đấu - bạn nghĩ như vậy có công bằng không?".

CR7 còn nhận định: "Argentina đã vô địch World Cup bao nhiêu lần trước khi có Messi? Tôi không rõ, hai lần thì phải?... Những quốc gia như thế vốn đã quen với việc giành những danh hiệu lớn rồi".

Phát ngôn này ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Ronaldo đang "đá xoáy" Messi - người từng bật khóc trong niềm hạnh phúc tột cùng khi cùng Argentina đăng quang tại Qatar cách đây hai năm.

Ronaldo, hiện đang chơi cho CLB Al Nassr (Ả Rập Xê Út), nhấn mạnh rằng anh tự hào về sự nghiệp dài hơi với vô số danh hiệu tại cấp CLB, hơn là "chỉ một chiếc cúp mang tính thời điểm".

Messi không im lặng: "World Cup là giấc mơ, là đỉnh cao không gì sánh được"

Không mất nhiều thời gian, Lionel Messi đã có câu trả lời cực gắt trong buổi phỏng vấn với truyền thông Mỹ: "Với tôi, cảm xúc khi vô địch World Cup là điều không gì có thể sánh được. Đó không chỉ là danh hiệu cho bản thân mà còn là niềm tự hào cho đất nước, cho đồng đội, cho hàng triệu người Argentina".

Messi thẳng thắn cho biết: "Mọi cầu thủ đều lớn lên với giấc mơ được dự World Cup, và nếu có thể vô địch - đó là điều vĩ đại nhất. Nó là đỉnh cao mà ai cũng hướng đến".

Lời đáp của Messi được xem như "cú phản đòn hoàn hảo" sau khi Ronaldo phủ nhận giá trị chiếc cúp vàng. Nhiều người hâm mộ cũng đứng về phía El Pulga, cho rằng chính World Cup 2022 đã khép lại tranh luận "GOAT" kéo dài suốt hàng thập kỷ.

Hai góc nhìn - hai triết lý bóng đá

Tranh luận giữa Ronaldo và Messi không chỉ là chuyện "ai giỏi hơn", mà còn phản ánh hai cách nhìn về sự vĩ đại:

Với Ronaldo, vĩ đại là hành trình bền bỉ, là kỷ lục, là số lượng danh hiệu, là việc chinh phục ở mọi cấp độ CLB.

Với Messi, đỉnh cao là khoảnh khắc đưa đất nước lên ngai vàng - nơi cảm xúc, tự hào và sự hy sinh được đền đáp trọn vẹn.

Cộng đồng mạng chia phe, tranh cãi nảy lửa

Trên MXH, hàng loạt bình luận nổ ra: "Ronaldo nói thế vì chưa từng vô địch World Cup thôi", "Messi đang sống trong giấc mơ mà mọi cầu thủ đều khao khát", "Thật ra mỗi người có cách hiểu riêng về đỉnh cao, nhưng Messi có chiếc cúp mà Ronaldo thì không"...

Một số fan trung lập lại cho rằng, thay vì so đo, nên trân trọng cả hai huyền thoại - những người đã định hình cả một kỷ nguyên bóng đá.

Hai hướng nhìn, hai triết lý - và có lẽ, cũng là hai "cái tôi" quá lớn để có thể gặp nhau. Dù vậy, câu chuyện giữa Ronaldo và Messi lại một lần nữa khiến cả thế giới phải nói về họ. Bởi dù có bao nhiêu cuộc tranh luận nổ ra, thì bóng đá vẫn may mắn vì đã từng có cả hai cùng tồn tại.