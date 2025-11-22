Cầu thủ P gãy ngón chỉ vì vấp cửa

Tiền vệ tài năng Cole Palmer của Chelsea vừa gặp một chấn thương đầy bất ngờ khi gãy ngón út bàn chân trái sau khi vấp phải cửa tại nhà riêng. HLV Enzo Maresca xác nhận Palmer sẽ vắng mặt ít nhất ba trận tới, bao gồm các cuộc đối đầu quan trọng với Burnley, Barcelona và Arsenal.

Cole Palmer chấn thương

Maresca chia sẻ, đây là một tai nạn nhỏ nhưng với vị trí ngón út, việc mang giày thi đấu sẽ rất đau đớn. Thời gian nghỉ chính xác của Palmer chưa được xác định, nhưng chắc chắn anh không thể ra sân trong thời gian gần.

Trước chấn thương này, Palmer đang trên đà hồi phục sau một vấn đề về háng kéo dài từ tháng 9. Sự cố xảy ra ngay trước lúc Chelsea hy vọng tái sử dụng anh trong các trận đấu quan trọng, đặc biệt là tại Champions League.

Ảnh hưởng của Palmer với Chelsea là rất lớn. HLV Maresca thừa nhận đội bóng chắc chắn mạnh hơn khi có Palmer trên sân, và việc anh vắng mặt buộc toàn đội phải tìm giải pháp thay thế. Sự vắng mặt của Palmer là tổn thất đáng kể cho Chelsea trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, và người hâm mộ đội bóng sẽ phải chờ đợi anh trở lại với phong độ tốt nhất.