Gumayusi rời đi, fan T1 lại có một nỗi lo mới

Một nỗi lo mới của fan T1 sau khi Gumayusi rời đi

Như đã biết, Gumayusi hiện tại đã rời T1 đồng nghĩa với cặp Đường Dưới hùng mạnh nhất làng LMHT đã tan rã. Đồng thời với việc Keria mới đây đã stream trở lại sau quãng thời gian nghỉ ngơi hậu CKTG 2025, nhiều khán giả mới nhận ra một yếu tố quan trọng: Gumayusi và Keria đã quá hiểu nhau và ở mùa giải 2026, họ sẽ là đối thủ của nhau. Sự thấu hiểu đến từng thói quen thi đấu có thể sẽ ảnh hưởng cả hai trong mùa giải mới, đặc biệt là với Keria.

Bộ đôi Gu - Ke đã chính thức tan rã.

Theo đó, quãng thời gian gắn bó giữa Gumayusi - Keria có thể xem là lâu nhất nhì tại LCK nói riêng và LMHT nói chung. Việc quá hiểu đường đi nước bước của nhau, có thể khiến Keria dễ bị "bắt bài" khi thế mạnh của Hỗ Trợ này là các pha roam gank đột biến hay đảo khắp bản đồ để tạo thế kiểm soát cho T1.

Ngược lại, về phần Gumayusi, anh cũng sẽ có thể gặp những khắc chế mạnh, một khi phải laning với cặp Peyz - Keria của T1. Cựu sao JDG không hẳn là một tuyển thủ có khả năng thắng đường với mọi kèo tướng. Nhưng khi thi đấu cạnh một Hỗ Trợ như Keria thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù vậy, Delight cũng là một Hỗ Trợ giàu đột biến nên ảnh hưởng đối với Gumayusi sẽ có thể không đáng ngại như so với Keria bên kia chiến tuyến.

Cả hai đã quá hiểu từng cách di chuyển, thói quen thi đấu của nhau.

Trận đấu giữa T1 và HLE mùa sau sẽ càng đáng chú ý

Ở mùa giải 2025, chỉ với drama chuyển nhượng của Zeus đã khiến cặp đấu T1 - HLE có nhiều "duyên nợ" thì sang năm 2026, sự xuất hiện của Gumayusi (khả năng rất cao) sẽ càng khiến cuộc đối đầu này thêm phần hấp dẫn. Không chỉ là vị trí Đường Trên, mà giờ đây Gumayusi sẽ phải đụng độ với một đối thủ khó chịu (Peyz) và một Hỗ Trợ đã thi đấu với mình có lẽ là gần nửa chặng đường sự nghiệp.

T1 - HLE sẽ càng nhiều duyên nợ.

Trong các cuộc đụng độ sắp tới giữa T1 - HLE, có lẽ, đội tuyển nào có thể giành ưu thế ở Đường Dưới sẽ có tiền đề rất lớn để mang về chiến thắng chung cuộc cho đội tuyển của mình.