Cầu thủ bóng đá 16 tuổi ghi bàn lập kỷ lục nhưng bị lật tẩy gian lận đến 12 tuổi, fan thất vọng tràn trề

Gourav Mukhi là một cầu thủ bóng đá người Ấn Độ, từng thi đấu cho Jamshedpur FC tại giải Indian Super League (ISL). Anh chơi ở vị trí tiền đạo và được biết đến không chỉ vì kỹ năng thi đấu, mà còn vì bê bối liên quan đến độ tuổi, một trong những vụ gian lận tuổi gây chấn động làng bóng đá Ấn Độ.

Mukhi bắt đầu sự nghiệp ở đội trẻ của Jamshedpur FC và thi đấu tại giải hạng hai của I-League. Ở đây, anh ghi nhiều bàn thắng và thể hiện phong độ ấn tượng, nhờ đó được đôn lên đội một. Ngày 7/10/2018, anh ghi bàn trong trận đấu giữa Jamshedpur FC và Bengaluru FC, và được công bố là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại ISL khi mới 16 tuổi.

Cầu thủ Ấn Độ gian lận đến 12 tuổi

Vụ việc gian lận tuổi

Ngay sau đó, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) tiến hành điều tra và phát hiện ra Mukhi lúc này đã 28 tuổi. Theo kết quả điều tra, có sự mâu thuẫn lớn trong hồ sơ đăng ký của anh. Anh bị xác định khai man 12 tuổi để tham gia các giải trẻ, và bị treo thi đấu 6 tháng kể từ quyết định của Ủy ban kỷ luật AIFF. Đồng thời, đăng ký của anh trong hệ thống cầu thủ và các giải đấu bị hủy bỏ.

Sau khi hết án, Mukhi cung cấp giấy khai sinh hợp lệ và được xác nhận đủ điều kiện thi đấu trở lại. Anh tiếp tục sự nghiệp bóng đá dưới sự quản lý của Liên đoàn, tuy nhiên vụ bê bối vẫn để lại dấu ấn lớn trong sự nghiệp và tên tuổi của anh.

Vụ việc của Mukhi trở thành một trong những ví dụ điển hình về gian lận tuổi trong thể thao, đặc biệt là bóng đá trẻ ở Ấn Độ. Nó không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cầu thủ mà còn làm xấu hình ảnh của đội bóng và Liên đoàn. Sự việc cũng buộc các cơ quan quản lý phải thắt chặt hơn quy trình kiểm tra hồ sơ cầu thủ, nhằm đảm bảo tính công bằng trong các giải đấu.