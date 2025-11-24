Drama Pickleball: "Thầy dỏm" chỉ ra điểm yếu của các HLV hiện tại, nhận về toàn "lời khen"... mặt dày

Sau drama đánh thua cả newbie, "thầy dỏm" Pickleball lại làm dậy sóng cộng đồng khi bất ngờ đăng tải bài viết chỉ những thiếu sót thường gặp của các HLV dạy kém hiện tại.

Trong bài đăng này, "thầy" liệt kê 6 nhược điểm của các HLV Pickleball dạy kém bao gồm:

1. Không hiểu bản chất của kĩ năng

2. Không nhìn ra đc điểm yếu của học viên

3. Dạy máy móc

4. Kiến thức không hệ thống

5. Kĩ năng giao tiếp kém

6. Kĩ năng sư phạm kém

Những điều này quả không sai nhưng cộng đồng chỉ cần vài giây để "soi" ra một điều là đa phần những điểm yếu đó đều có ở "thầy dỏm" này. Hàng trăm comment tiêu cực xuất hiện trong post này.

Post chia sẻ của "thầy" nhận được rất nhiều comment tiêu cực.

"Nhận định về bản thân đúng hết các khuyết điểm mà lại không thể tự cải thiện đc à"

"Thêm cả kỹ năng mặt dày nữa"

"Học viên của khầy bao giờ mới thoát đc kiếp newbie"

Gặp lại sau thời gian, trình độ Pickleball của thầy có vẻ vẫn… y nguyên, chỉ có mỗi giá học phí là tăng đều đặn. Người "thầy dỏm" này cũng đính kèm trong post bảng giá mới nhất hiện nay với những combo "hấp dẫn".

Nhìn ở góc độ công bằng, "thầy" hoàn toàn có thể dạy những người mới chơi, "chưa biết gì" để họ cầm vợt, vào sân và đánh được bóng qua lưới. Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy!

Nếu người dạy không nắm đúng kỹ thuật, không hiểu hệ thống, không biết sửa sai mà cứ tiếp tục đứng lớp, họ sẽ vô tình kéo cả học viên đi lệch hướng. Học càng lâu càng sai, càng khó sửa và cuối cùng có thể hỏng cả một thế hệ người chơi mới.

Pickleball đang phát triển quá nhanh ở Việt Nam, chính vì vậy, cộng đồng càng cần những người thầy có chuyên môn và trách nhiệm để bộ môn này được phát triển chuyên nghiệp, đúng hướng.