Tài năng bóng rổ 14 tuổi đã cao 2m29, chỉ ước lùn đi để "mọi người không nhìn tớ như "quái vật" nữa"

Jeremy Gohier, thiếu niên 14 tuổi người Canada, đã tăng thêm tới 11 cm chỉ trong vòng 1 năm và hiện tại chính thức chạm mốc 2m29 - con số khiến cậu trở thành một trong những cầu thủ trẻ cao nhất hành tinh.

Theo cập nhật mới nhất từ tờ MARCA hôm 9/10/2025, Jeremy hiện đã cao hơn cả Olivier Rioux (2m36 khi 19 tuổi) ở cùng độ tuổi 14. Cậu bé đang chơi cho trường trung học Orangeville Prep (Canada) và đã được triệu tập lên các đội tuyển trẻ quốc gia Canada.

Huấn luyện viên của Jeremy cho biết cậu vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng cực mạnh và các bác sĩ dự đoán chiều cao cuối cùng của cậu có thể vượt qua 2m40. Dù sở hữu lợi thế khủng khiếp về thể hình, Jeremy vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày: phải đặt giày và quần áo may riêng, không vừa bất kỳ chiếc ghế nào trên máy bay, và thường xuyên bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm.

"Mỗi khi tớ đi đâu đó, ai cũng nhìn chằm chằm vào tớ. Đôi khi tớ ước mình cao 1,5 mét. Tớ muốn biến mất, nhưng tớ thích giữ nguyên chiều cao hiện tại và chơi bóng rổ hơn", đằng sau vẻ ngoài vượt trội ấy lại là một nỗi buồn không phải ai cũng hiểu.

Tuy vậy, cậu bé vẫn rất yêu bóng rổ và khẳng định: "Tớ biết mình sẽ còn cao hơn nữa, nhưng tớ không ngại. Chỉ mong mọi người đừng nhìn tớ như một con quái vật nữa thôi".

Gohier không để sự ngại ngùng trở thành rào cản. Cậu bé vẫn bước ra sân với tinh thần đầy tích cực, nở nụ cười hiền và nỗ lực chơi bóng hết mình.

Với chiều cao hiện tại, Jeremy Gohier đang được xem là "người kế thừa" hoàn hảo của Olivier Rioux và là ứng viên sáng giá cho ngôi sao tương lai của cả bóng rổ Canada lẫn NCAA trong vài năm tới.

Mới 14 tuổi nhưng Jérémy Gohier - trung phong trẻ của bóng rổ Canada - đã trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ chiều cao 2m29 hiếm thấy. Xuất hiện tại giải FIBA U16 AmeriCup 2025, cậu bé nhanh chóng khiến khán giả phải "ngước cổ" để nhìn, còn mạng xã hội thì bùng nổ với những bình luận gọi Gohier là "tương lai của bóng rổ thế giới".

Tại FIBA U16 AmeriCup, Gohier ghi trung bình 2,5 điểm - 4,3 rebound/trận. Những con số chưa quá nổi bật, nhưng mỗi lần cậu bước ra sân là một lần khiến khán đài nổ tung.

Clip Gohier dunk nhẹ nhàng như… đặt bóng vào rổ, hay chắn bóng chỉ bằng một cú vươn tay, đã được chia sẻ hàng triệu lượt. Có người ví cậu như "phiên bản 14 tuổi của Victor Wembanyama", nhưng hiền và ngại ngùng hơn rất nhiều.