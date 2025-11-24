Cuộc sống hôn nhân của Đặng Văn Lâm và Yến Xuân thay đổi hoàn toàn sau 1 năm

Thủ môn Đặng Văn Lâm và cô nàng huấn luyện viên thể hình nổi tiếng Yến Xuân, đã chính thức về chung một nhà vào ngày 7/7/2024 trong một lễ cưới sang trọng tại Nha Trang. Từ đó đến nay, cặp đôi vẫn duy trì hình ảnh hạnh phúc, giản dị nhưng ngập tràn tình yêu, khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa.

Văn Lâm và Yến Xuân đã cưới hơn 1 năm

Sự thay đổi cũng là niềm hạnh phúc gia đình lớn nhất của Văn Lâm - Yến Xuân là sự ra đời của con trai Lâm Minh. Tháng 2/2025, vợ chồng Văn Lâm đón con trai đầu lòng. Cậu nhóc nhanh chóng trở thành “trái tim” của tổ ấm, mang lại những khoảnh khắc đáng yêu, tiếng cười rộn ràng. Yến Xuân dành phần lớn thời gian chăm sóc con, đồng thời tập trung lấy lại vóc dáng thần tốc sau sinh khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Trong khi đó, Văn Lâm luôn sát cánh bên vợ, vừa chăm con vừa giữ phong độ trên sân cỏ, thể hiện sự cân bằng giữa đời sống gia đình và sự nghiệp.

Gia đình Văn Lâm đón con trai đầu lòng tháng 2/2025

Hiện tại, gia đình nhỏ đang sống trong biệt thự sang trọng tại Ecopark, Hưng Yên, với không gian vườn cây và hồ nước yên bình. Đây là nơi Văn Lâm có thể thư giãn sau những buổi tập luyện và thi đấu căng thẳng. Trước đó, họ từng sống tại một căn hộ cao cấp ở TP. HCM, nhưng không gian mới mang lại cảm giác gần gũi và đủ riêng tư cho gia đình. Trong các trận đấu Văn Lâm thi đấu sân khách, vợ và con trai cũng thường xuyên đi theo đồng hành để cổ vũ anh thi đấu.

Về sự nghiệp, bên cạnh vai trò quan trọng ở câu lạc bộ Ninh Bình, Văn Lâm vẫn là thủ môn trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Anh liên tục góp mặt ở các trận đấu quốc tế, giữ vững phong độ và giúp tuyển Việt Nam duy trì sự chắc chắn nơi khung thành. Việc ổn định đời sống gia đình và có con đầu lòng dường như tiếp thêm năng lượng, giúp anh thi đấu tập trung, bình tĩnh và đầy tự tin trên sân.

Văn Lâm vẫn là trụ cột của tuyển Việt Nam

Yến Xuân cũng khiến dân tình ngưỡng mộ khi vừa chăm con, vừa duy trì công việc huấn luyện. Cô từng trải qua thời gian trầm cảm nhẹ sau sinh, nhưng nhờ sự đồng hành của Văn Lâm và tinh thần lạc quan, cô nhanh chóng cân bằng cuộc sống, trở lại với những bài tập thể hình với hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ.

Có thể nói, Văn Lâm và Yến Xuân đang tận hưởng giai đoạn hôn nhân viên mãn với tổ ấm ổn định, sự nghiệp thăng tiến, con cái đáng yêu và những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng tràn đầy tình yêu. Hình ảnh của cặp đôi vừa bình dị vừa ngọt ngào chính là nguồn cảm hứng cho nhiều người, là minh chứng cho một hôn nhân cân bằng giữa sự nghiệp và hạnh phúc gia đình.