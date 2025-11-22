Cuộc sống hôn nhân của Công Phượng và vợ tiểu thư nhà "trâm anh thế phiệt" sau 5 năm

Hơn 5 năm sau đám cưới diễn ra vào ngày 16/11/2020 tại TP.HCM, cuộc sống hôn nhân của tiền đạo Nguyễn Công Phượng và bà xã Tô Ngọc Viên Minh luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, khác với nhiều cặp đôi nổi tiếng trong giới bóng đá, Công Phượng và Viên Minh lựa chọn lối sống kín đáo, hạn chế chia sẻ cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội. Chính sự giản dị và ý thức giữ gìn đời sống cá nhân đó càng khiến công chúng tò mò về cuộc sống của họ trong hiện tại.

Công Phượng có hôn nhân viên mãn

Sau khi kết hôn, Công Phượng gần như "biến mất" khỏi những ồn ào mạng xã hội để tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp sân cỏ. Viên Minh vốn xuất thân trong gia đình có nền tảng kinh tế vững và sở hữu bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của RMIT trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Cô xây dựng hình ảnh trí thức, kín đáo, đồng thời tham gia vào việc quản lý hoạt động kinh doanh liên quan đến marketing thể thao. Theo một số nguồn tin, Viên Minh cùng Công Phượng hiện điều hành một công ty nhỏ liên quan đến truyền thông và vận hành hình ảnh cho các vận động viên.

Công Phượng và Viên Minh chào đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2021. Cậu bé được đặt tên ở nhà là Mito, là niềm vui lớn, điểm tựa tinh thần cho cả hai sau những năm bận rộn với sự nghiệp. Từ khi có con, cặp đôi giữ lối sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ đời tư, tập trung xây dựng gia đình nhỏ êm ấm và ổn định bên cạnh sự nghiệp bóng đá và công việc kinh doanh.

Gia đình Công Phượng cùng vợ chồng HLV Kiatisuk

Cuối năm 2022, Công Phượng chính thức chia tay HAGL sau nhiều mùa gắn bó để chuyển tới Yokohama FC, đội bóng đang thi đấu ở J-League. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh được "mua đứt" chứ không phải hợp đồng cho mượn như ba chuyến xuất ngoại trước đó.

Thương vụ được truyền thông Nhật lẫn Việt Nam xem là kết thúc "êm đẹp", nhưng rõ ràng đây là dấu mốc không vui với tiền đạo sinh năm 1995. Sau gần hai năm ở Nhật, Công Phượng không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn. Cuối năm 2024, sau khi chia tay Yokohama, Công Phượng trở về nước và bất ngờ lựa chọn đầu quân cho Trường Tươi Bình Phước, đội bóng đang thi đấu tại giải Hạng Nhất Quốc gia.

Việc một cầu thủ từng chơi ở J.League, K.League, V.League và từng được định giá cao lại chọn khoác áo một CLB hạng Nhất khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Tuy nhiên, đây được xem là quyết định đúng đắn bởi môi trường hạng Nhất phù hợp để Công Phượng tìm lại cảm giác thi đấu và phong độ hiện tại.

Sự nghiệp của Công Phượng dù đã không còn đỉnh cao nhưng mỗi lần tiền đạo sinh năm 1995 xuất hiện đều gây sốt. Đặc biệt, Công Phượng luôn thoải mái thi đấu bởi có hậu phương vững chắc đồng hành.

Trong bối cảnh nhiều cầu thủ Việt Nam chọn hướng sống cởi mở, chia sẻ nhiều hình ảnh đời tư, Công Phượng và Viên Minh lại nổi bật theo cách rất riêng giản dị, kín đáo nhưng trưởng thành. Có thể nói, dù không phô trương, cuộc sống hôn nhân hiện tại của họ vẫn tràn ngập sự bình yên và sự đồng hành đầy trách nhiệm giữa hai người trưởng thành.