Ngôi sao bóng đá K. và drama "con rơi con vãi" gây sốc: Ngoại tình, không nhận con, phải ra toà làm xét nghiệm ADN

Drama "con rơi - con vãi" của Kyle Walker và Lauryn Goodman đã kéo dài suốt nhiều năm nhưng chưa bao giờ hết nóng. Từ một cuộc tình ngoài luồng vụng trộm, sự việc nhanh chóng leo thang thành chuỗi bê bối tình ái khiến sự nghiệp lẫn hình ảnh của ngôi sao ĐT Anh tụt dốc không phanh. Và dưới đây là toàn bộ diễn biến ồn ào mà netizen Anh vẫn gọi là "series Kyle Walker - Lauryn Goodman: mùa nào cũng có plot twist".

Từ lén lút qua đường… đến cú sốc: Lauryn mang thai đứa con đầu tiên

Mọi chuyện bắt đầu năm 2019, khi Kyle Walker - lúc đó vẫn mặn nồng với vợ là Annie Kilner - lén qua lại với người mẫu Lauryn Goodman. Cả hai được cho là chỉ "vui chơi qua đường", không ai nghĩ mối quan hệ sẽ để lại hậu quả.

Nhưng chỉ vài tháng sau, Lauryn Goodman gây chấn động khi thông báo đang mang thai con của Kyle Walker. Đứa bé chào đời năm 2020, mở đầu cho chuỗi ngày hỗn loạn của gia đình Walker. Kyle buộc phải thừa nhận sự thật, còn Annie Kilner thì sốc nặng, từng tuyên bố chia tay vì quá đau lòng.

Walker ngoại tình Lauryn Goodman (bên phải) sau khi đã kết hôn với Annie (trong vòng tròn) từ 2021



Lauryn tiếp tục có… đứa thứ hai

Tưởng rằng mọi chuyện đã dừng lại ở một sai lầm, nhưng không. Cuối năm 2023 - đầu 2024, truyền thông xứ Anh "nổ tung" khi Lauryn tiếp tục tiết lộ đứa con thứ hai của cô cũng là con của Kyle Walker.

Fan bóng đá gọi đây là "plot twist không ai nghĩ nổi" vì thời điểm Lauryn mang thai lần hai, Kyle đã quay lại với vợ là bạn gái thời thơ ấu, thậm chí cả hai đã tổ chức đám cưới. Lúc này, vợ của Kyle Walker - Annie cũng đang mang thai con thứ tư. Điều này đồng nghĩa trong lúc sống cùng Annie, Kyle vẫn lén lút qua lại với Lauryn.

Ngay lập tức, danh thủ Man City bị gắn mác "người đàn ông chung thuỷ với… cả hai người phụ nữ cùng lúc", còn Annie Kilner lại một lần nữa tan nát vì bị phản bội. Walker thừa nhận ngoại tình nhưng ban đầu từ chối nhận đứa con thứ hai, buộc Lauryn phải đưa ra tòa xét nghiệm ADN.

Người vợ tào khang dọn ra khỏi nhà, mang thai vẫn phải chịu tổn thương

Thời điểm sự thật đứa bé thứ hai bị phanh phui, Annie Kilner đang mang thai đứa con thứ tư của Kyle. Sự việc khiến cô hoàn toàn suy sụp, quyết định dọn ra khỏi biệt thự chung và tạm thời tách khỏi Walker để bảo vệ tinh thần cho mẹ và con. Netizen Anh thương Annie hết mực, xem cô như "nạn nhân lớn nhất" của drama kéo dài nhiều năm.

Trong khi đó, Lauryn Goodman không hề chọn cách im lặng. Cô liên tục: đăng ảnh hai đứa trẻ, ẩn ý về bố ruột; bóng gió chuyện Walker "trốn trách nhiệm"; công khai các tin nhắn riêng tư; gọi Kyle là người đàn ông "không trung thực"... Mỗi lần Lauryn "bật mí" thêm một mẩu chuyện, MXH lại bùng nổ như xem phim nhiều tập.

Tháng 7/2024, tòa án buộc Walker phải trả 12.500 bảng/tháng (khoảng 430 triệu VNĐ) tiền cấp dưỡng cho hai đứa trẻ ngoài giá thú và hàng loạt chi phí trường học, xe hơi, bảo vệ… Tổng cộng ước tính Walker phải chi hơn 3 triệu bảng (hơn 103 tỷ đồng) trong vài năm tới. Annie Kilner đã nộp đơn ly hôn.

Trước sức ép dư luận, Kyle Walker từng phải tự mình trả lời truyền thông, thừa nhận: Anh đã gây tổn thương nghiêm trọng cho vợ; không biện minh được cho những quyết định ngu ngốc nhưng Kyle Walker vẫn muốn bảo vệ gia đình và xin Annie tha thứ.

Tuy nhiên, sự thật rằng hai đứa trẻ được sinh cách nhau vài năm nhưng đều là con với cùng một người phụ nữ ngoài luồng khiến hình ảnh của Kyle khó cứu vãn. Không ít người mỉa mai rằng Kyle Walker có cả "gia đình chính thức" lẫn "gia đình song song", và chính anh là người tạo ra series drama kéo dài nhất lịch sử bóng đá Anh.