Nhanh tay chuyển tiếp video 18+ vào nhóm bạn bè, tuyển thủ Quốc gia nhận án tù gây chấn động

Làng bóng đá châu Âu vừa đón tin sốc khi Andreas Schjelderup - tuyển thủ Na Uy đang khoác áo Benfica - bị tòa án Copenhagen kết tội chia sẻ tài liệu tình dục liên quan đến hai thiếu niên dưới 18 tuổi. Phán quyết được đưa ra vào ngày 19/11 và lập tức khiến cộng đồng bóng đá dậy sóng.

Nhận video 27 giây và chuyển tiếp ngay - sai lầm "một nốt nhạc" khiến tuyển thủ Quốc gia lao đao

Theo Reuters, Schjelderup thừa nhận đã nhận được một đoạn clip dài 27 giây qua Snapchat, sau đó chuyển tiếp vào nhóm chat gồm bốn người bạn. Ngay khi gửi đi, anh mới nhận ra trong video có trẻ vị thành niên và vội xóa ngay lập tức - nhưng hành vi đã đủ cấu thành tội.

Tại tòa, anh thú nhận: "Tôi nhận ra chỉ trong vài giây đầu rằng họ dưới 18 tuổi. Khi chuyển tiếp, tôi nhanh chóng hiểu mình đã làm điều bất hợp pháp và lập tức xóa".

Schjelderup gọi đây là "sai lầm ngu ngốc" trong bài xin lỗi đăng trên Instagram ngày 8/11.

Tòa ra phán quyết: 2 tuần tù treo - nhưng chỉ cần sai thêm một lần là phải vào tù

Thẩm phán Mathias Eike tuyên 2 tuần tù treo, nghĩa là cầu thủ này sẽ chỉ phải thi hành án nếu phạm thêm tội trong vòng 12 tháng tới.

Phía công tố muốn mức án ít nhất 20 ngày tù, nhưng tòa đã giảm xuống mức nhẹ hơn. Luật sư bào chữa cho biết họ cần thời gian để xem xét khả năng kháng cáo.

Cú twist ngay sau kỳ tích World Cup

Điều gây sốc hơn là tin tức này nổ ra chỉ vài ngày sau khi Na Uy chính thức giành vé dự World Cup 2026 sau chiến thắng 4-1 trước Ý. Schjelderup xuất hiện trong danh sách thi đấu nhưng không được sử dụng ở trận quyết định tại Milan.

Giữa lúc tuyển quốc gia đang háo hức bước vào thời khắc lịch sử, scandal của Schjelderup trở thành "điểm tối" khó tránh, khiến sự nghiệp của tài năng 21 tuổi đối mặt áp lực cực lớn.