Huyền thoại I. của Arsenal có 8 người con từ nhiều người khác nhau, ngoại tình còn dẫn "tiểu tam" về nhà gây sốc

Huyền thoại Arsenal Ian Wright vừa khiến cả nước Anh "sốc nặng" khi công khai thừa nhận từng ngoại tình trong những năm đầu hôn nhân với người vợ đầu tiên Deborah - người mà anh gọi là "người phụ nữ tuyệt vời nhất tôi từng gặp".

Tối 8/11, chương trình "Ian Wright: Home Truths" trên BBC One biến thành một buổi "thú tội" đầy nước mắt, khi cựu sao bóng đá Ian Wright, lần đầu tiên mở lòng kể về quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình: ngoại tình liên tục, bỏ rơi vợ con, và suýt mất tất cả. Cựu cầu thủ 62 tuổi nghẹn ngào: "Tôi đã phản bội cô ấy một cách kinh khủng. Tôi đã làm tổn thương người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp trong đời".

Ian Wright công khai thừa nhận ngoại tình

Wright và Deborah gặp nhau từ năm 1980, khi anh mới 17 còn cô 16 tuổi. Họ cưới nhau năm 1993, có hai con trai Stacey và Bobbi-Lee, đồng thời Wright nhận nuôi con riêng của Deborah là Brett. Nhưng ngay khi sự nghiệp bùng nổ ở Crystal Palace rồi Arsenal, Wright bắt đầu "lạc lối".

Anh thừa nhận từng bỏ nhà đi cả tuần, để Deborah một mình nuôi ba đứa con nhỏ, trong khi anh "vui vẻ" bên ngoài. Thậm chí, có giai đoạn anh còn dẫn nhân tình về chính ngôi nhà gia đình. Anh nói: "Tôi đã làm những điều không thể tha thứ. Tôi đã đưa một người phụ nữ khác về nhà mình - nơi có vợ và các con tôi đang sống. Tôi không thể tin nổi mình từng là thằng khốn nạn như vậy".

Deborah cuối cùng cũng phát hiện tất cả. Wright nhớ lại khoảnh khắc vợ đối chất: "Cô ấy nhìn tôi và chỉ nói: 'Em biết hết rồi'. Tôi không còn gì để nói. Tôi chỉ biết quỳ xuống xin lỗi". Cặp đôi ly thân một thời gian, nhưng Deborah chọn tha thứ và cho anh cơ hội thứ hai. Họ chính thức ly hôn năm 2005, nhưng vẫn giữ quan hệ thân thiết đến tận bây giờ.

Cuộc hôn nhân của Wright với Deborah đã kết thúc sau khi Wright ngoại tình

Ian Wright bật khóc khi nhắc về sự bao dung của vợ cũ: "Cô ấy đã cứu tôi. Nếu không có Deborah, tôi không biết mình sẽ thành cái gì. Cô ấy là người mạnh mẽ nhất, tốt bụng nhất mà tôi từng biết. Tôi nợ cô ấy cả cuộc đời này".

Hiện tại, Wright hạnh phúc bên vợ thứ hai Nancy Hallam và có thêm ba con nhỏ: Lola, Roxanne và Coco. Anh cũng rất gần gũi với 8 người con từ các mối quan hệ khác nhau. Cuối chương trình, Wright gửi lời xin lỗi công khai đến vợ cũ: "Deborah, anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã gây ra. Cảm ơn em vì đã tha thứ và vẫn là một phần trong cuộc đời anh".

Ian Wright kết hôn với vợ thứ hai của mình là Nancy Hallam vào năm 2011

Netizen Anh đang bàn luận về sự chân thành của huyền thoại Arsenal: họ khen Wright vừa trưởng thành vừa dám thừa nhận lỗi lầm, đồng thời bày tỏ thương cảm và ngưỡng mộ sự bao dung của Deborah. Chương trình khi phát sóng đã lọt top trending tại Anh, với hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ phát sóng.