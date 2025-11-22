Trận đấu Pickleball được quan tâm nhất: Hoàng Nam - Xuân Đức chiến thắng Linh Giang - Triệu cầu lông

Trận Bán Kết Giải Pickleball Grand Match tối ngày 22/11 tại Hà Nội là màn tái ngộ đầy kịch tính giữa hai cặp đôi từng gây “drama” tại giải D‑Joy 2025. Trước đó, trong một trận chung kết đáng chú ý, cặp Trịnh Linh Giang và Triệu Cầu Lông lỡ hẹn với Lý Hoàng Nam và Lê Xuân Đức do Triệu Cầu Lông đến muộn. Trận chung kết đã được xử thắng cho cặp đôi Nam - Đức. Sự việc từng khiến cộng đồng pickleball Việt Nam xôn xao và bàn tán sôi nổi.

Hôm nay, cả hai đội gặp lại nhau trên sân nhưng không còn những tình huống bất ngờ ngoài ý muốn. Trận đấu diễn ra với nhịp độ cao, ngay từ những pha bóng đầu tiên, Hoàng Nam – Xuân Đức đã thể hiện sự vượt trội. Lý Hoàng Nam bùng nổ với những pha tăng tốc mạnh mẽ, xử lý bóng cực chuẩn, trong khi Lê Xuân Đức phối hợp nhịp nhàng, giữ nhịp trận đấu và hỗ trợ đồng đội xuất sắc.

Trận bán kết khiến cộng đồng pickleball đặc biệt chú ý

Dù Trịnh Linh Giang – Triệu Cầu Lông cũng chơi rất nỗ lực với những cú dứt điểm tốc độ và các pha phản công mạnh mẽ, nhưng phong độ ổn định và sự chính xác tuyệt đối của Hoàng Nam – Xuân Đức giúp họ kiểm soát thế trận hoàn toàn.

Kết thúc trận Bán Kết, Lý Hoàng Nam – Lê Xuân Đức giành chiến thắng áp đảo 15-05, chính thức tiến vào trận chung kết gặp Trịnh Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân. Dẫu vậy, ngôi vô địch đã thuộc về Vinh Hiển và Minh Quân sau chiến thắng 11-5.