Cô gái tập gym để giảm cân ai ngờ hóa quái vật thể hình, đàn ông nhìn bắp tay này còn phải ái ngại

Alina Evelina Popa Molinari, hay còn được biết đến với biệt danh "nữ hoàng thể hình" là một trong những nữ vận động viên thể hình nổi bật nhất thế giới. Sinh ngày 12/10/1978 tại Brăila, Romania, Alina bắt đầu tập gym từ khi 19 tuổi với mục tiêu giảm cân, nhưng niềm đam mê với cơ bắp nhanh chóng chiếm trọn trái tim cô. Với chiều cao 1,68 m và vóc dáng mạnh mẽ, Alina không chỉ khiến người hâm mộ phải kinh ngạc bởi cơ bắp cuồn cuộn, đặc biệt là bắp tay khoảng 17 inch, mà còn bởi nét xinh đẹp, duyên dáng hiếm thấy trong làng bodybuilding.

Sự nghiệp thi đấu của Alina thực sự thăng hoa khi cô giành thẻ chuyên nghiệp IFBB vào năm 2008, sau chiến thắng tại IFBB Worlds Santa Susanna. Cô debut thi đấu chuyên nghiệp ở Ms. International 2010 và nhanh chóng trở thành đối thủ đáng gờm tại các giải lớn. Hai lần cô giành Á quân Ms. Olympia (2013, 2014) đã khẳng định vị thế nữ hoàng cơ bắp của cô, trước khi lên ngôi vô địch Rising Phoenix World Championships 2018, một trong những giải đấu danh giá bậc nhất của giới nữ bodybuilding. Sau chiến thắng này, Alina chính thức giải nghệ, nhưng vẫn tiếp tục cống hiến cho cộng đồng thể hình, đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Wings of Strength khu vực châu Âu và đại diện vận động viên.

Không chỉ nổi bật trên sân khấu, Alina còn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi sức mạnh ngoài đời thực. Các thông số tập luyện của cô không thua kém nhiều vận động viên nam với bench press ~110 kg x 4–6 reps, squat ~170 kg x 4–6 reps. Cơ bắp săn chắc, bắp tay cuồn cuộn kết hợp với nét mặt nữ tính, tạo nên hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, khiến cô trở thành hình mẫu lý tưởng cho những ai muốn kết hợp vẻ đẹp và sức khỏe.

Alina còn là một người đa tài ngoài thể thao. Cô từng học tiếng Romania tại Đại học “Dunărea de Jos” Galați, đồng thời theo đuổi đam mê ẩm thực với bằng tốt nghiệp trường Escoffier (Auguste Escoffier School of Culinary Arts) năm 2015.

Trên mạng xã hội, Alina Popa được người hâm mộ yêu mến không chỉ vì thành tích ấn tượng mà còn vì vẻ đẹp nổi bật, sự chuyên nghiệp và phong thái tự tin. Các bức ảnh thi đấu của cô luôn khiến cộng đồng fitness trầm trồ, từ bắp tay “khủng” đến cơ bụng săn chắc, kết hợp với thần thái nữ tính, duyên dáng. Nhiều người nhận xét cô là một trong những bodybuilder nữ “xinh nhưng mạnh” ấn tượng nhất mọi thời đại.

Alina Popa chứng minh rằng trong thế giới bodybuilding, sức mạnh không làm giảm đi vẻ đẹp, mà còn tôn lên sự tự tin và cuốn hút. Cô là minh chứng sống cho việc phụ nữ có thể vừa cơ bắp, vừa nữ tính và quyến rũ, một hình mẫu lý tưởng cho bất kỳ ai yêu thích thể hình và phong cách sống khỏe mạnh.