Cô bé 4 tuổi hít xà, lên 5 tuổi đã chống đẩy 60 cái khiến thanh niên còn nể, nhìn thể hình là choáng váng

Ngay từ những tháng đầu đời, Prisais Brooklyn Townsend đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc với khả năng thể lực phi thường của mình. Cô bé sinh năm 2015 lớn lên tại California, Mỹ, dưới sự dìu dắt của cha là James Townsend, cựu cầu thủ NFL kiêm huấn luyện viên CrossFit. Chỉ mới 10 tháng tuổi, Prisais đã theo cha đến phòng gym và tự cầm tạ nhẹ. Cha cô từng kể, cô bé bắt đầu bò khi 3 tháng và đi bộ lúc 7 tháng, cho thấy một tiềm năng phát triển sớm vượt trội.

Khi mới 4 tuổi, Prisais đã có thể thực hiện 10 lần hít xà liên tiếp, video của cô bé từng gây bão trên mạng xã hội. Ở tuổi 5, cô có thể làm khoảng 60 lần chống đẩy và kéo tạ khoảng 29 kg, kết hợp nhiều bài tập CrossFit và gymnastics như chống đẩy trồng chuối, nhảy lên hộp hay squat. Khả năng phối hợp và sức mạnh của cô khiến nhiều người phải kinh ngạc, thậm chí các huấn luyện viên thể lực chuyên nghiệp cũng phải thừa nhận.

Cô bé tập với tạ

Cha cô bé, James Townsend, luôn nhấn mạnh việc cân bằng giữa tập luyện và niềm vui. Ông cho rằng nếu Prisais không còn thấy vui khi đến phòng gym, cô bé sẽ được nghỉ tập. Triết lý này giúp Prisais vừa phát triển sức khỏe, vừa giữ được tâm lý thoải mái, coi phòng gym như một sân chơi khám phá. Nhờ vậy, cô bé không chỉ mạnh mẽ về cơ bắp mà còn thích thú và hứng khởi với các bài tập của mình.

Thành tích của Prisais đã được ghi nhận trên toàn cầu. Năm 2020, cô nhận Global Child Prodigy Award, vinh danh khả năng thể hình và thể lực xuất sắc của mình. Ngoài ra, cô còn được liệt vào danh sách những "bodybuilder nhí nổi tiếng nhất thế giới" nhờ những màn trình diễn ấn tượng, khiến người lớn cũng phải ngạc nhiên.

Thể hình cô bé khi lớn hơn

Mục tiêu của cô bé không chỉ dừng lại ở thể lực. Prisais từng chia sẻ, cô thích gym vì "có thể làm những trò điên rồ mà người khác không làm được" và cô còn mơ ước trở thành bác sĩ khi lớn lên. Câu chuyện của Prisais Townsend là minh chứng sống động rằng tài năng và niềm đam mê nếu được nuôi dưỡng đúng cách từ nhỏ sẽ tạo ra những kỳ tích vượt ngoài sức tưởng tượng.