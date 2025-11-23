Tình hình mới nhất về chấn thương của Văn Trường U22 Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường là nhân tố quan trọng của U22 Việt Nam nhưng không may chấn thương trong trận đấu tại Panda Cup 2025.

Trong trận gặp U22 Hàn Quốc, Văn Trường có pha va chạm mạnh khiến anh quỵ xuống sân và phải rời sân bằng cáng. Theo đánh giá chuyên môn, cầu thủ này gặp tổn thương phức tạp ở vùng đầu gối, bao gồm tổn thương vỏ bờ ngoài mâm chày, ảnh hưởng gân cơ, đồng thời phát hiện tổn thương cả dây chằng bên trong lẫn bên ngoài. Đáng chú ý nhất là nghi ngờ rách bán phần dây chằng chéo trước (ACL), dạng chấn thương ác mộng với mọi cầu thủ.

Cầu thủ Văn Trường bước vào quá trình trị liệu và tập phục hồi trước khi phẫu thuật chấn thương dây chằng

Ban đầu, ban huấn luyện U22 Việt Nam hy vọng Trường chỉ cần nghỉ ngơi kết hợp điều trị bảo tồn. Tuy nhiên, sau khi trở về Hà Nội và được đội ngũ y tế của Hà Nội FC kiểm tra lại bằng máy móc chuyên sâu hơn, kết luận đã thay đổi hoàn toàn. Chấn thương diễn biến xấu hơn dự đoán và việc phẫu thuật là bắt buộc để đảm bảo tương lai lâu dài của cầu thủ trẻ.

Điều này đồng nghĩa Văn Trường chính thức lỡ SEA Games 33, giải đấu mà anh được xem là thủ lĩnh hàng tiền vệ và là linh hồn trong lối chơi của U22 Việt Nam. Đây là tổn thất rất lớn với HLV và toàn đội, bởi Văn Trường không chỉ đóng vai trò nhạc trưởng, mà còn là đội trưởng trong nhiều trận đấu quan trọng.

Các chuyên gia y tế nhận định quá trình hồi phục sau phẫu thuật ACL và dây chằng liên quan thường kéo dài từ 6 đến 9 tháng, thậm chí hơn nếu cơ địa không tốt. Vì vậy, khả năng Văn Trường kịp trở lại để tham dự VCK U23 châu Á 2026 vào tháng 1/2026 cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn.



