Vợ Messi hay Ronaldo hot hơn?

Trong thế giới bóng đá, những người bạn đời của các cầu thủ thường được gọi là WAGs (Wives and Girlfriends), không chỉ xuất hiện bên cạnh các ngôi sao sân cỏ mà còn sở hữu lượng fan "khủng" trên mạng xã hội, đặc biệt là Instagram. Những cô gái này không chỉ xinh đẹp, phong cách mà còn có sức ảnh hưởng lớn, trở thành biểu tượng thời trang và truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Mới đây, danh sách top 5 nàng WAG hút fan nhất trên Instagram đã được công bố, khiến nhiều người bất ngờ và thích thú.

Dẫn đầu danh sách là Georgina Rodriguez, hôn thê của siêu sao Cristiano Ronaldo. Với nhan sắc nổi bật, gu thời trang sang trọng cùng phong cách sống xa hoa, Georgina nhanh chóng chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Hiện tại, cô sở hữu khoảng 71,5 triệu người theo dõi trên Instagram, biến cô trở thành nàng WAG quyền lực nhất trên mạng xã hội. Không chỉ là bạn đời của CR7, Georgina còn là người mẫu, nhà thiết kế thời trang và influencer hàng đầu, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lẫn sự kiện thảm đỏ khiến cộng đồng mạng "phát cuồng".

Vị trí thứ hai thuộc về Virginia Fonseca, bạn gái của tiền đạo trẻ Vinícius Jr. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng phong cách quyến rũ, Virginia nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng fan bóng đá và mạng xã hội. Hiện cô có khoảng 53,7 triệu người theo dõi trên Instagram. Virginia thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời sống thường nhật, từ du lịch, thời trang đến các hoạt động cùng Vinícius, giúp cô không chỉ được yêu mến bởi người hâm mộ của bạn trai mà còn tạo dựng được lượng fan riêng hùng hậu.

Vị trí thứ ba là Antonela Roccuzzo, vợ của Lionel Messi. Antonela nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. Cô hiện sở hữu khoảng 40 triệu người theo dõi trên Instagram. Antonela thường xuyên xuất hiện cùng Messi trong các sự kiện quan trọng, chia sẻ khoảnh khắc gia đình hạnh phúc và cuộc sống đời thường. Sức hút của Antonela không chỉ đến từ danh tiếng của Messi mà còn bởi cách cô thể hiện sự tinh tế và quyền lực mềm của một nàng WAG hiện đại.

Tiếp theo là Victoria Beckham, vợ của David Beckham. Victoria không còn xa lạ với làng thời trang quốc tế khi từng là thành viên nhóm Spice Girls và hiện là nhà thiết kế danh tiếng. Cô có khoảng 33,3 triệu người theo dõi trên Instagram. Victoria luôn là hình mẫu phong cách, từ trang phục đến lối sống, khiến fan hâm mộ không ngừng theo dõi và học hỏi. Dù đã trải qua nhiều năm trong showbiz, sức hút của cô vẫn không hề giảm, minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc đẹp, tài năng và tầm ảnh hưởng.

Cuối cùng trong top 5 là Perrie Edwards, bạn gái cầu thủ Alex Oxlade-Chamberlain (Anh). Với vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách hiện đại, Perrie có khoảng 18,7 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô thường chia sẻ hình ảnh đời sống riêng tư, du lịch và thời trang, thu hút đông đảo fan hâm mộ yêu thích vẻ đẹp tự nhiên và lối sống năng động.

Danh sách này cho thấy sức ảnh hưởng của các nàng WAG trong thời đại số không hề nhỏ. Họ không chỉ là bạn đời của các ngôi sao bóng đá mà còn là những nhân vật nổi bật trong làng giải trí, thời trang và mạng xã hội, chứng minh rằng sự kết hợp giữa nhan sắc, phong cách và sự khéo léo có thể tạo nên sức hút cực lớn với cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.